Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Roku har följt flera stora innehållsleverantörer för att tillkännage sin egen Roku Originals-programmering för The Roku Channel.

Förvärvet av kortformad streamingplattform Quibi gav Roku rättigheterna till många exklusiva videor, inklusive programmering gjord av flera stora stjärnor. Dessa kommer nu att kallas "Roku Originals", på samma sätt som innehåll som beställts och förvärvats av Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV och Sky.

”Vi är stolta över att presentera den här prisbelönta och mångsidiga portföljen av underhållning under varumärket Roku Originals”, säger Rokos vice vd för marknadsföring av engagemangstillväxt, Sweta Patel. från Hollywoods bästa talang, inklusive Anna Kendrick, Chrissy Teigen, Lena Waithe, Idris Elba, Kevin Hart och Liam Hemsworth. "

Det kommer att finnas mer än 75 Roku Originals tillgängliga 2021 via The Roku Channel, som kommer att innehålla ett dussin tidigare utgivna serier. Företaget planerar också att släppa annat exklusivt innehåll under det nya varumärket i framtiden.

Roku Channel är gratis att se på Roku-enheter , Hisense Roku TV, plus Now TV och Sky Q- lådor (i Storbritannien).

Amerikanska tittare kan också komma åt Roku Channel via en PC- eller Mac-webbläsare.

Skriva av Rik Henderson.