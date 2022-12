Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Den första fullständiga trailern för Spider-Man: Across the Spider-Verse har släppts och den visar att det kommer att finnas en hel del påskägg att upptäcka i filmen när den kommer nästa sommar.

Ett av dem är Insomniacs version av Spider-Man, som skapats speciellt för PlayStation-spelserien. Precis som i sitt korta framträdande i filmen Spider-Man: No Way Home kan han ses i trailern bland en mängd Spider-Man från flera dimensioner.

Det är inte känt om den här versionen av Spider-Man, som först dök upp i 2018 års PlayStation 4-spel och därefter i Spider-Man: Miles Morales-uppföljningen och PS5-remastern, kommer att spela en större roll i den nya filmen. Oavsett detta är det en trevlig nick till det separata universum som utvecklaren skapade för spelen.

Han kommer definitivt också att dyka upp i Insomniacs uppföljare, förstås. Marvel's Spider-Man 2 är också planerad att släppas 2023.

Tillbaka till filmen och Spider-Man: Across the Spider-Verse kommer att gå upp på biograferna den 2 juni 2023. Det är den direkta uppföljaren till den fantastiska animerade filmen Into the Spider-Verse med Shameik Moore i huvudrollen som Miles Morales, Jake Johnson som Peter B. Parker och Hailee Steinfeld som Gwen Stacy / Spider-Woman.

Den blev enormt framgångsrik och vann bland annat Oscars för bästa animerade film i februari 2019.

Skriva av Rik Henderson.