Apple TV+ kommer äntligen till Panasonics 4K-TV

(Pocket-lint) - Panasonic har meddelat att deras 4K-TV nu kan komma åt Apple TV+.

Den dedikerade appen är nu tillgänglig på de tv-apparater som släpps i Europa från 2017 och framåt, så länge de stöder operativsystemet My Home Screen smart TV.

Detta inkluderar Panasonic- TV med prefixen EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ och JX.

Om du äger en av dessa uppsättningar bör du kunna hitta Apple TV+ i programvyn. Den kommer också att placeras på startskärmen på vissa modeller.

Apple TV+ är Ted Lassos hem för streamingtjänster – förmodligen det bästa komedidramat på TV idag – och The Shrink Next Door, med Will Ferrell och Paul Rudd i huvudrollerna.

Andra Apple Originals inkluderar Foundation, baserad på böckerna av Isaac Asimov, See and the Tom Hanks huvudroller, Finch och Greyhound.

Den stöder Dolby Vision och Dolby Atmos och kostar £4,99 per månad fristående, eller från £14,95 som en del av ett Apple One-abonnemang som även inkluderar Apple Music, Apple Arcade och iCloud-lagringsutrymme.

Apple TV-appen kan också komma åt program och filmer som du köper via Apple Store. Många äldre digitala köp uppgraderades till 4K HDR för några år sedan.