Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Nu erbjuder ett fantastiskt festligt Sky Sports-erbjudande som ger dig Premier League och andra sportevenemang live och on demand för bara £25 per månad.

Sportmedlemskap har mer än 25 procent rabatt när du tar detta erbjudande före 3 januari 2022.

Du betalar bara £25 per månad under fyra månader, vilket säkerställer att du kan se alla Skys Premier League-matcher och alla andra Sky Sports-kanaler fram till slutet av april. Du kan också se hela världsmästerskapet i dart också.

Premier League-matcher som är live på Sky Sports under julen inkluderar Aston Villa vs Chelsea och Brighton vs Brentford på annandag jul, plus titelutmanarna Chelsea vs Liverpool den 2 januari.

Dealen är tillgänglig för alla nya Now- medlemmar och befintliga Sports Month-medlemmar som är inne på de senaste 30 dagarna av sitt nuvarande erbjudande.

Det finns inget kontrakt att skriva på och kunder kan avbryta när som helst - de betalar bara för den månad de avbryter.

Du kan ta reda på mer om sportdealen och hur du löser in erbjudandet på Now-hemsidan här .

Vi rekommenderar också att du köper en Boost för att höja bildkvaliteten till 1080p och ljud till 5.1. Det gör stor skillnad när man ser matcher.