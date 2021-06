Skys Now-tjänst för att få en prissänkning, samlade kanalpass

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Nu-streamingtjänsten kommer att sänka priset på ett av de mest populära korten - Cinema Membership.

För närvarande prissatt till £ 11,99 per månad , kommer det att sänkas till £ 9,99 per månad från juli. Det överensstämmer med Now s Entertainment Membership, även om det också har förändrats.

Förutom de bästa Sky- kanalerna, som Sky Atlantic och Sky One, plus boxuppsättningar från många källor, inkluderar underhållningspaketet nu tillgång till barn-TV-innehåll. Det var tidigare en betald extra som ett separat pass.

Det betyder att shower från sådana som Nickelodeon, Cartoon Network och Boomerang nu ingår för en månadsavgift.

Det är dock inte alla goda nyheter. Nu kommer Boost - tillägget som stöter bildkvaliteten upp till Full HD (från 720p) och ljud till 5.1 (från stereo) - att öka till £ 5 per månad. Det krävs också om du vill strömma till tre enheter samtidigt. Utan Boost är nu användare begränsade till att strömma till en enhet åt gången från juli.

Sky berättade tidigare för Pocket-lint att Now Boost skulle kunna förbättras ytterligare i framtiden , med 4K HDR och Dolby Atmos distinkta möjligheter.

Sports Membership-planerna håller samma pris som tidigare: £ 9,99 för en dags tillgång, £ 33,99 per månad .

Skriva av Rik Henderson.