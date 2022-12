Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Säsong 3 av The Umbrella Academy slutade med fler frågor än svar, så det är lika bra att Netflix redan har beställt en fjärde säsong.

Det tillkännagavs i augusti 2022 att serien kommer att återvända för en "fjärde och sista säsong".

Här är allt du behöver veta om den så här långt.

Filminspelningen av säsong 4 ska börja den 6 februari 2023, hävdar Moviesr.net (vilket också bekräftas av stjärnan Robert Sheehan nedan). Den kan till och med vara klar i maj.

Det innebär att hela säsongen skulle kunna komma i slutet av 2023, även om början av 2024 är ett mer realistiskt mål.

Hela säsongen kommer att vara exklusivt tillgänglig på Netflix.

Även om det fanns 10 avsnitt vardera i säsong 1 till 3 av The Umbrella Academy har showrunner Steve Blackman bekräftat att det bara kommer att finnas 6 avsnitt i säsong 4.

"Men du kommer att älska dem", skrev han på Twitter.

Titta bort nu om du vill undvika spoilers för säsong 1, 2 och 3.

Efter att ha besegrat majoriteten av Sparrow Academy och en annan version av Reginald har familjen Hargreeves förlorat sina krafter och till synes "återställt" världen till det normala.

Sloane (från Sparrow Academy) är dock försvunnen, de andra syskonen har gått skilda vägar och Ben (som nu lever) har rest till Sydkorea. Vi har ännu inte fått veta vad som händer härnäst med teamet, men enligt Twitterföredraget @tua_updates kommer handlingen att ta vid nio år senare då de måste återförenas för att rädda världen en sista gång.

Hela originalbesättningen kommer att återvända, inklusive Elliott Page som Viktor och den suveräne Robert Sheehan som Klaus. Nu när Ben lever igen kommer Justin H Min också att figurera mer - precis som han gjorde i säsong 3.

Den enda andra nyheten om rollbesättningen för tillfället är att Javon Walton (The Addams Family 2, Euphoria) kommer att spela en för närvarande ospecificerad roll i den nya serien.

Alla 30 avsnitt av The Umbrella Academy säsong 1, 2 och 3 finns tillgängliga för att binge through på Netflix.

Med tanke på att allt vi har sett är en bekräftelse på en säsong 4 finns det ingen riktig teaser eller trailer ännu.

Vi kommer att uppdatera när en sådan dyker upp. Under tiden kan du njuta av säsong 3 bloopers reel nedan.

Du ville ha The Umbrella Academy bloopers? Well, #TUDUM has you covered! pic.twitter.com/ywbLQanEnP-