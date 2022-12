Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Trailern för prins Harry och Meghan Markles dokumentärfilm på Netflix är här.

År 2020 skrev hertigen och hertiginnan av Sussex på ett flerårigt avtal med Netflix om att producera innehåll genom deras produktionsstudio Archewell. Avtalet omfattade dokumentärer, filmer, manusförfattade program, innehåll för barn - och till och med en dokusåpa med paret Sussex själva i huvudrollen. Den 1 december släppte Netflix äntligen en trailer för den kommande serien, med den enkla titeln Harry and Meghan.

Harry och Meghan: Vad du bör veta

Harry and Meghan är en kommande dokumentärserie i sex delar om hertigen och hertiginnan av Sussex. Enligt Page Six har Netflix arbetat med projektet under en längre tid och filmat paret i deras hem i Montecito och under deras resa till New York i september 2021.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Studion hade inte bekräftat att den arbetade med en dokumentärserie förrän den släppte en trailer i december 2022. På frågan om varför de gjorde dokusåpan säger Harry i trailern: "Ingen ser vad som händer bakom stängda dörrar. Jag var tvungen att göra allt jag kunde för att skydda min familj". Meghan tillägger sedan: "När det står så här mycket på spel, är det då inte vettigare att höra vår historia från oss själva?"

Så här beskriver Netflix Harry och Meghan i sitt pressmeddelande:

"I grund och botten ser deras relation ut som många andra: De träffades, hade en virvlande romans, blev förälskade, gifte sig, fick barn och byggde ett liv baserat på gemensamma värderingar och ömsesidigt stöd för varandras arbete och ambitioner. Men hertigen och hertiginnan av Sussex är inget vanligt par. Deras kärlekshistoria är en av historiens mest uppmärksammade, och även de mest inbitna fansen och anhängarna av deras historia har aldrig hört den berättas på detta sätt tidigare.



Harry och Meghan är en dokumentärserie i sex delar utan motstycke som utforskar hela spännvidden av deras förhållande, från de tidiga dagarna av parets uppvaktning till de utmaningar och kontroverser som fick dem att ta ett steg tillbaka från den kungliga familjen. Serien innehåller intervjuer med familjemedlemmar och vänner som aldrig tidigare har talat offentligt om parets relation, samt historiker och journalister som dissekerar hur media påverkade Harry och Meghans relation till kungafamiljen och Samväldet i stort."

Harry och Meghan: Utgivningsdatum

Enligt People kommer Harry and Megan att kunna streamas någon gång i december 2022 - även om detta inte har bekräftats av Netflix. Page Six rapporterade att dokuserien kommer att släppas den 8 december, men detta datum är inte officiellt ännu.

Harry och Meghan: Var kan man titta?

Den nya serien kommer att streamas exklusivt på Netflix. Det är en del av Sussexes fleråriga avtal med Netflix där deras produktionsbolag Archewell Productions kommer att producera dokumentärer, dokusåpor, spelfilmer, manusprogram och barnprogram.

Harry och Meghan: Rollbesättning

Harry and Meghan kommer i hög grad att visa upp prins Harry och Meghan Markle, naturligtvis. Men serien innehåller kommentarer från nära vänner och familjemedlemmar, varav många aldrig har talat offentligt om vad de har bevittnat, och från historiker om kungafamiljens förhållande till pressen. Dokuserien regisseras av den Oscarsnominerade och Emmy-vinnande regissören Liz Garbus.

I en intervju med Variety berättade Meghan om samarbetet med Garbus, som regisserade 2012 års Love, Marilyn: "Det är skönt att kunna lita på någon med vår historia - en erfaren regissör vars arbete jag länge har beundrat - även om det innebär att det kanske inte blir så som vi skulle ha berättat det", säger hon. "Men det är inte därför vi berättar den. Vi överlåter vår historia till någon annan, och det innebär att den kommer att gå genom deras lins."

Bland de exekutiva producenterna finns Erica Sashin, Mark Monroe, Dan Cogan, Ben Browning, Chanel Pysnik, Jon Bardin och Mala Chapple.

Harry och Meghan: Trailers

Det finns hittills bara en trailer för Harry and Meghan. Det enminuters klippet innehåller aldrig tidigare sedda bilder på de före detta kungligheterna, bland annat bilder från parets bröllopsfest och från Meghans graviditet. Trailern visar också Harry och Meghan i bikten. Över en stillbild av Meghan som gråter i sina händer hör vi Harry säga: "Ingen ser vad som händer bakom stängda dörrar".

Under sex avsnitt kommer serien att utforska prins Harry och Meghans relation och vad som ledde till deras utträde ur kungafamiljen.

Skriva av Maggie Tillman.