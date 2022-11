Netflix annonsstödda nivå fungerar inte på Apple TV vid lanseringen

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Netflix rabatterade och reklamfinansierade nivå är nu tillgänglig i en rad länder, men abonnenter upptäcker att den inte fungerar på Apple TV.

Den nya nivån Netflix Basic with Ads är nu live och kostar bara 4,99 pund / 6,99 dollar / 5,49 euro per månad, men du kommer faktiskt inte att kunna titta på något innehåll om du försöker göra det på en Apple TV-box. Det beror på att den nya nivån inte stöds ännu, även om Netflix säger att den kommer att göra det så småningom.

Det är ännu inte klart varför nivån Basic with Ads inte fungerar på Apple TV-hårdvaran, och företaget har enligt uppgift sagt till användarna att de antingen måste använda andra enheter för att titta på innehållet eller uppgradera sitt abonnemang - ett mindre tillfredsställande svar när hela poängen med den nya nivån är att spara pengar.

Intressant nog fungerar den nya Netflix-nivån som förväntat på andra Apple-enheter, inklusive den nya iPhone 14, men det ser ut som om abonnenterna måste vänta på en uppgradering av appen om de vill titta på den stora skärmen.

Bristen på stöd för Apple TV är inte heller den enda invändningen här. Förutom att man kan se reklam före och under tv-program och filmer begränsar Basic with Ads också folk till en stream per konto samt 720p-bildkvalitet. De kan inte heller ladda ner något innehåll för att titta offline.

Netflix Basic with Ads-nivån är nu tillgänglig i USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Sydkorea, Mexiko och Kanada. De som redan är abonnerade kan byta till ett billigare Netflix-abonnemang redan idag.

Skriva av Oliver Haslam.