The Watcher på Netflix: Det är en av de bästa alternativen för att se på den som tittar på "The Watcher": Release date, plot och hur man tittar på den

(Pocket-lint) - Netflix kommer snart att presentera The Watcher på sin streamingplattform - en begränsad tv-serie från Ryan Murphy (American Horror Story, Glee).

Den är baserad på en sann historia och har Naomi Watts och Bobby Cannavale i huvudrollerna som ett par som terroriseras av en oidentifierad stalker som bevakar varje steg de tar - därav titeln.

Här är allt du behöver veta om den.

Utgivningsdatum för The Watcher

The Watcher kommer att finnas tillgänglig att se från och med den 13 oktober 2022.

Hur man tittar på The Watcher

The Watcher är exklusiv för Netflix.

Hur många avsnitt kommer The Watcher att ha?

Det kommer att finnas totalt sju avsnitt. Eftersom det är en begränsad serie kommer det inte att bli någon andra säsong.

The Watcher historia och miljö

Serien är baserad på den sanna historien om Nora och Dean Brannock som 2015 flyttade in i sitt drömhus i New Jersey bara för att snart börja få olycksbådande brev från en mystisk stalker som kallar sig "The Watcher".

Netflix vann ett budkrig om rättigheterna till deras skrämmande berättelse.

The Watcher - skådespelare och besättning

Naiomi Watts (The Ring, King Kong) spelar Nora Brannock, medan Bobby Cannavale (Mr Robot, Boardwalk Empire) är hennes make Dean. Mia Farrow och Jennifer Coolidge medverkar också.

Serien har skapats av Ryan Murphy och Ian Brennan (även de från Glee).

Finns det en trailer för The Watcher?

Netflix släppte en trailer för The Watcher under sitt Tudum fan event i september 2022. Du kan se den högst upp på den här sidan.

Skriva av Rik Henderson.