Netflix annonsfinansierade nivå kommer enligt uppgift att lanseras den 1 november

(Pocket-lint) - Netflix kan komma att lansera sin omdiskuterade reklamfinansierade plan den 1 november, och "branschkällor" hävdar att Netflix påskyndar lanseringen för att hinna före Disney+.

Den nya, billigare nivån var ursprungligen planerad till början av 2023, men eftersom Disney+ Basic ska bli tillgängligt den 8 december, uppges Netflix känna att det måste lansera sitt erbjudande först.

Variety skriver att det för närvarande icke namngivna abonnemanget till en början kommer att finnas tillgängligt i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike och Tyskland.

Det hävdas också att Netflix och dess annonspartner Microsoft har satt den 30 september som tidsfrist för annonsköpare för att låsa in den första vågen av reklamfilmer. Företaget sägs sikta på en användarbas på 500 000 användare i slutet av 2022 för den nya nivån.

Det är inte helt känt vad tittarna kan förvänta sig, men det påstås att Netflix kommer att försöka inkludera cirka fyra minuters reklam per sändningstimme. Enligt Variety kommer det också att finnas frekvensbegränsningar på ett reklaminslag per timme och tre per dag per tittare.

Riktade annonser kommer att vara begränsade vid lanseringen.

Vi vet ännu inte hur mycket Netflix planerar att ta betalt för sin nya nivå. Deras nuvarande planer börjar på 6,99 pund / 9,99 dollar, men för bara en skärm åt gången och video i standardupplösning. Standardnivån kostar 10,99 pund / 15,49 dollar för HD-streaming.

Vi förväntar oss att det kommer att vara ungefär samma pris som Disney+ Basic - Disneys egen annonsfinansierade plan som kommer i december. Den kommer enligt uppgift att kosta 7,99 dollar i USA.

Skriva av Rik Henderson.