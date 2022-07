Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Stranger Things 4 slutade med en stor cliffhanger, och den femte och sista säsongen inleddes med en brak.

Utan att avslöja för mycket lovar den att bli den största och djärvaste hittills.

Här är allt vi vet om den hittills.

I februari 2022 tillkännagavs det att serien förnyats för en femte och sista säsong, även om det inte finns någon tidsram för när vi kan förvänta oss den.

Våra egna tankar är att den kommer att dyka upp tidigast sommaren 2023, kanske till och med 2024 med tanke på hur mycket arbete med specialeffekter som krävs även efter inspelningen.

Det var nästan två år respektive mellan säsong 2 och 3, och 3 och 4, även om pandemin till stor del var orsaken till den senare.

Stranger Things säsong 5 kommer att finnas tillgänglig på Netflix, eftersom hela serien är exklusiv för plattformen.

VARNING: STORA SPOILERS FÖR SÄSONG 4 FRAMÖVER!!!!

Den bräckliga barriären mellan Upside Down och vår egen värld har krossats, och Vecna/Henry har uppfyllt sin uppgift att öppna den största sprickan hittills.

Det har till synes tillåtit element från Upside Down att spilla in i Hawkins (med den dammliknande snön som en bra indikation på vad som komma skall). Will har också goda skäl att tro att Vecna fortfarande lever, tack vare hans koppling till Mind Flayer som etablerades i säsong ett.

Vi vet inte heller riktigt vad som hände med "partikelmonstret" i det ryska fängelset, med vakten som bara sa att det hade gått in i "dem".

Så allt detta lägger upp början på nästa säsong på ett bra sätt. Det är troligt att den också kommer att börja med en bra start, vilket skaparna och författarna av serien, bröderna Duffer, Matt och Ross, förklarade för podcasten Happy Sad Confused: "Typiskt sett... är det nästan en två timmars uppstart innan våra barn verkligen dras in i ett övernaturligt mysterium. Man lär känna dem, man får se dem i sina liv, de kämpar med att anpassa sig till high school och så vidare. Steve försöker hitta en dejt och allt det där", säger Matt (som transkriberats av The Hollywood Reporter).

"Inget av detta kommer uppenbarligen att förekomma i de två första avsnitten [av den sista säsongen]."

Bröderna avslöjade också att hela säsongen "kommer att gå fort".

"Karaktärerna kommer redan att vara i aktion, de kommer redan att ha ett mål och en drivkraft, och jag tror att det kommer att ge minst ett par timmar och få den här säsongen att kännas riktigt annorlunda", tillade Matt.

Vi vet ännu inte hur många avsnitt som planeras för Stranger Things sista säsong, men The Duffer Brothers har avslöjat att de, bortsett från finalen, inte kommer att vara lika långa som många av avsnitten i säsong 4.

Det sista avsnittet av Stranger Things kommer troligen att vara ungefär lika långt som säsong 4 - 150 minuter långt - men de andra kommer att vara under 80 minuter: "Det är mer troligt att vi gör som vi gjorde här, det vill säga att vi bara har ett avsnitt på två och en halv timme", sa Matt Duffer i podcasten Happy Sad Confused.

Hela Stranger Things finns tillgänglig på Netflix. Du kan se de fyra första säsongerna (totalt 34 avsnitt) på streamingplattformen i upp till 4K HDR/Dolby Vision och med Dolby Atmos-ljud.

Tyvärr kommer Stranger Things 5 att vara den sista. Berättelsen kommer att sluta med sitt sista avsnitt.

Skriva av Rik Henderson.