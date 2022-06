Selling Sunset säsong 6 och 7 bekräftas av Netflix

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Netflix har officiellt bekräftat att den glittriga och glamourösa fastighetsserienSelling Sunset kommer att återvända för en sjätte och sjunde säsong.

Det rapporterades tidigare i januari 2022 att Netflix förnyade serien, men streamingplattformen bekräftade det officiellt först i juni 2022 när de publicerade en lista över program om fastigheter och hemrenovering.

Tillsammans med Selling Sunset säsong 6 och 7 bekräftade Netflix också att Selling The OC skulle ha premiär den 24 augusti. Selling The OC är en spin off-show till Selling Sunset med fokus på The Oppenheim Groups andra kontor på Orange County-kusten. I den kommer Jason och Brett Oppenheim från Selling Sunset att medverka, men det kommer att finnas en annan uppsättning mäklare än i Selling Sunset.

Än så länge finns det inget premiärdatum för Selling Sunset säsong 6, även om Netflix sa att produktionen skulle starta "i sommar". Säsong 1 kom i mars 2019, följt av säsong 2 i maj 2020 och säsong 3 i augusti 2020. Säsong 4 kom sedan i november 2021 och säsong 5 i april 2022 så det finns inget mönster att följa för att förutse ett releasedatum heller.

Vi förväntar oss att huvudrollsinnehavarna återkommer, däribland Mary Fitzgerald, Chrishelle Stause, Emma Hernan, Amanza Smith, Heather Young, Davina Potratz, Jason Oppenheim och Brett Oppenheim, och vi förväntar oss mycket dramatik.

Vi kanske får vänta till 2023 innan den kommer, men vi kan inte vänta på att se vad säsong 6 har i beredskap. Du kan läsa vårt separata inslag om Selling Sunset säsong 6 för allt vi vet hittills.

Skriva av Britta O'Boyle.