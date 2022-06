Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Knives Out, den framgångsrika mysteriefilmen från 2019 skriven och regisserad av Rian Johnson, har en uppföljare på gång som heter Glass Onion: A Knives Out Mystery. Här är allt du behöver veta om den kommande filmen, inklusive när du kommer att kunna se den online via Netflix.

När originalet Knives Out släpptes på biograferna några månader före pandemin fick den kritikerros och spelade in 311,4 miljoner dollar världen över mot en budget på 40 miljoner dollar. Både 73rd British Academy Film Awards och 92nd Academy Awards nominerade till och med rörelsen för bästa originalmanus. Därför var det ingen överraskning att Netflix förra året betalade en enorm summa för rättigheterna till två uppföljare skrivna och regisserade av Johnson, där Daniel Craig återtar sin roll som detektiven Benoit Blanc.

Den första uppföljaren, Glass Onion: A Knives Out Mystery, är planerad att släppas i slutet av 2022. Inspelningen ägde rum förra sommaren.

Det är inte mycket känt om filmens handling. Netflix officiella beskrivning säger helt enkelt att filmen kommer att visa detektiv Benoit Blanc som reser till Grekland för att "skala bort lagren i ett mysterium som involverar en ny skara misstänkta".

I en ny tråd på Twitter avslöjade Johnsonnyligen hur han också har inspirerats av Agatha Christie när han gjorde uppföljaren:

Något jag älskar med Agatha Christie är att hon aldrig trampade vatten kreativt. Jag tror att det finns en missuppfattning att hennes böcker använder samma formel om och om igen, men fansen vet att det är tvärtom - Rian Johnson (@rianjohnson) 13 juni 2022

Glass Onion: A Knives Out Mystery kommer att släppas på Netflix "this holiday season", så den kommer troligen att ha premiär i slutet av november eller någon gång i december 2022.

Mysteriet har bara börjat. Benoit Blanc återvänder i GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY av författaren/regissören Rian Johnson. Kommer under julhelgen till Netflix. pic.twitter.com/9CrM1rQly0- NetflixFilm (@NetflixFilm) 13 juni 2022

Med det sagt, Netflix ska enligt uppgift överväga en ny lanseringsmodell för filmer som Glass Onion: A Knives Out Mystery. Företaget kan besluta att ge filmen ett 45-dagars fönster på biograferna innan den släpps för att streamas på Netflix. Konkurrenter som Disney+ och Paramount Plus använder för närvarande denna modell för större nyutgivningar.

Glass Onion: A Knives Out Mystery kommer till Netflix. Vid en auktion överträffade Netflix flera studior för att köpa två Knives Out-uppföljare för 469 miljoner dollar.

Förutom Rian Johnson återvände flera besättningsmedlemmar från Knives Out för att arbeta med Glass Onion, bland annat filmfotograf Steve Yedlin, kompositören Nathan Johnson och klipparen Bob Ducsay. Den nya filmen kommer återigen att ha Daniel Craig i huvudrollen som detektiven Benoit Blanc. Resten av skådespelarna kompletteras av några stora namn och igenkännbara ansikten, bland annat Dave Bautista, Madelyn Cline, Janelle Monee, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Kate Hudson, Edward Norton och Leslie Odom Jr, enligt en kort trailer som släppts av Netflix.

Netflix har endast släppt en teaser trailer. Den är inbäddad högst upp i den här guiden.

Innan du ser Glass Onion: A Knives Out Mystery på Netflix bör du verkligen streama 2019 års Knives Out först. Den kanske inte slutar med att vara obligatorisk tittning, men den kommer att vara rolig att titta på.

Skriva av Maggie Tillman.