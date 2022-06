Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Netflix är inte främmande för stora kändisar, men i år tar man sig an en av filmens mest ikoniska karaktärer i form av Marilyn Monroe med filmen Blonde.

Vi har alla viktiga detaljer om detta mystiska projekt, inklusive när du kanske kan se den och hur du gör det.

Blonde har varit under produktion (eller postproduktion) under en lång tid nu, och ryktena har hela tiden svirrat om dess innehåll, hur den behandlar Monroe och hur det kommer att vara att titta på den.

Inget av detta för oss dock närmare ett releasedatum för filmen, och Netflix håller sig tyst trots att de gett grönt ljus till dess budget på 22 miljoner dollar.

De senaste ryktena pekar på en lansering i september 2022, som föregås av en lansering på Venedigs filmfestival, men med tanke på filmens omfattning skulle vi tro att den också kommer att få en lansering på biografer någonstans. Men den har enligt uppgift fått en NC-17-klassificering, så den kanske inte blir någon succé på kassan.

Det som är bra är att oavsett när den kommer ut och om Netflix gör en begränsad körning på biograferna kan du räkna med att kunna streama filmen när den släpps, direkt på Netflix.

Allt du behöver är ett medlemskap eller att dela ett lösenord med någon som har ett konto för en dag, för att sätta dig ner och titta på den själv.

Huvudpersonen i Blonde spelas av Ana de Armas, som var så sensationell i No Time to Die och Knives Out, och rollistan fylls av några andra stora namn:

Ana de Armas som Marilyn Monroe

Adrien Brody som dramatikern (Arthur Miller)

Bobby Cannavale som den före detta idrottsmannen (Joe DiMaggio).

Caspar Phillipson som presidenten

Sara Paxton som Miss Flynn

Julianne Nicholson - Gladys

Du kan hålla ett öga på rollistan när den växer på IMDb.

Blonde berättar en uttryckligen fiktionaliserad historia om Marilyn Monroes inre liv på 1950- och 60-talen, baserad på en hyllad bok av Joyce Carol Oates. Det lovar att bli en slaskig, oförblommerad titt på hur det var att vara världens främsta sexsymbol under dessa år, men med en fantasifull vinkling.

Originalbokens författare har redan lovordat filmen efter att ha sett en råklippning redan 2020:

(bara en parentetisk kommentar - jag har sett den grova klippningen av Andrew Dominicks filmatisering och den är häpnadsväckande, briljant, mycket störande och [kanske mest överraskande] en helt och hållet "feministisk" tolkning... jag är inte säker på att någon manlig regissör någonsin har lyckats med något sådant.) https://t.co/zUubjH5yqV- Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) August 10, 2020

Filmen är regissören och författaren Andrew Dominik (Killing Them Softly och The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford), och det har tagit honom flera år att få den gjord, men Netflix verkar äntligen ha fått fram pengarna.

Det faktum att både Joe DiMaggio och Arthur Miller finns med i rollistan visar att filmen kommer att gå in på Monroes äktenskap med respektive kändis, samtidigt som vi också vet att hon kommer att lära känna president Kennedy, precis som hon gjorde i verkligheten.

Det finns också en kreditlista för "Young Norma Jeane", Monroes riktiga födelsenamn, så vi antar att vi kommer att få åtminstone en viss skildring av Monroes tidiga liv också.

Skriva av Max Freeman-Mills.