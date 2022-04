Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Netflix tillkännagav nyligen en prishöjning för abonnenter, och nu när företaget har förlorat abonnenter för första gången på tio år börjar man fundera på hur lösenordsdelning påverkar resultatet.

I mars antydde Netflix att man överväger sätt att förhindra delning av lösenord, och i sitt resultatutskick och brev till aktieägarna för första kvartalet i april avslöjade Netflix att tjänsten delas med över 100 miljoner "ytterligare hushåll" - varav 30 miljoner i USA och Kanada. Det innebär att det finns ett ton människor som inte betalar för Netflix men som ändå kan få tillgång till streamingtjänsten genom att logga in med en väns eller älskad persons inloggningsuppgifter. Netflix avslöjade också att man förlorade cirka 200 000 abonnenter under det första kvartalet 2022, vilket är en enorm kontrast till de miljontals tillägg per kvartal under det senaste året.

Företaget skyllde på lösenordsdelning, konkurrens från onlinetjänster som Disney+ och Prime Video samt beslutet att stoppa tjänsten i Ryssland. Men delen om delning av lösenord är kanske den mest intressanta.

Titta på vad Netflix sa i sitt vinstbrev till aktieägarna för första kvartalet:

"För det första blir det allt tydligare att tillväxttakten på vår underliggande adresserbara marknad (bredbandshushåll) delvis är beroende av faktorer som vi inte direkt kontrollerar, som införandet av uppkopplade TV-apparater (eftersom majoriteten av vårt tittande sker på TV-apparater), införandet av beställunderhållning och datakostnader. Vi tror att dessa faktorer kommer att fortsätta att förbättras med tiden, så att alla bredbandshushåll kommer att vara potentiella Netflix-kunder. För det andra uppskattar vi att Netflix, utöver våra 222 miljoner betalande hushåll, delas med över 100 miljoner ytterligare hushåll, inklusive över 30 miljoner i UCAN-regionen. Kontodelning i procent av vårt betalande medlemskap har inte förändrats mycket under åren, men tillsammans med den första faktorn innebär det att det är svårare att öka medlemsantalet på många marknader - ett problem som doldes av vår COVID-tillväxt."

Och i en video om resultatet för första kvartalet sa Netflix medchef Reed Hasting följande:

"Vi arbetar på hur vi ska tjäna pengar på delning. . . . Du vet, vi har funderat på det i ett par år. Men du vet, när vi växte snabbt var det inte den högsta prioriteringen att arbeta med. Nu arbetar vi superhårt med det. Kom ihåg att det är över 100 miljoner hushåll som redan väljer att titta på Netflix. De älskar tjänsten. Vi måste bara få betalt i någon mån för dem."

Netflix COO och CPO Greg Peters sade också i videon: "Om du har en syster som bor i en annan stad och du vill dela Netflix med henne, så är det toppen. . . Vi försöker inte stänga av den delningen. Men vi kommer att be dig att betala lite mer för att kunna dela med henne så att hon får fördelarna och värdet av tjänsten, men vi får också värdet av de intäkter som är kopplade till tittandet".

Kom ihåg att Netflix testar en funktion i Chile, Costa Rica och Peru där abonnenter kan lägga till "underkonton" för upp till två personer utanför hushållet till lägre priser. Peters antydde dock i sin video från vinstsamtalet att Netflix fortfarande måste "gå igenom ett år eller så av iterering" innan de lanserar någon funktion globalt (inklusive i USA) som skulle påverka delning av lösenord.

Skriva av Maggie Tillman.