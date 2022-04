Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Netflix introducerar ett nytt sätt för dig att berätta för streamingtjänsten vad du verkligen gillade, så att den bättre kan anpassa din hemsida med mer relevanta rekommendationer.

Man har tillkännagivit en "Two Thumbs Up"-knapp som kommer att ansluta sig till de befintliga kontrollerna Thumbs Up och Thumbs Down som Netflix redan erbjuder prenumeranter så att de kan ange om de gillade eller inte gillade något.

Two Thumbs Up tar saker och ting ett steg längre än de befintliga knapparna Thumbs Up och Down på Netflix, eftersom den gör det möjligt för prenumeranter att tala om för streamingtjänsten när de verkligen gillade en film eller ett program.

Detta är något som har varit en mycket efterfrågad funktion, enligt företaget. Kom ihåg att Netflix tidigare erbjöd ett femstjärnigt betygssystem som styrde hur de föreslog rekommendationer till abonnenterna, men de ersatte det systemet 2017 med det nuvarande systemet med tummen upp/tummen ner. (Proffstips: Om du upptäcker att Netflix aldrig föreslår något som du faktiskt gillar kan du kolla och redigera dina betyghär).

Netflix knapp Two Thumbs Up finns bredvid knapparna Thumbs Up och Thumbs Down. Tryck på den på ett program när du vill se fler filmer och program som är liknande eller har samma skådespelare i huvudrollen. Så om du till exempel gillade Bridgerton kan du se fler program eller filmer med samma skådespelare.

"Se Double Thumbs Up som ett sätt att finjustera dina rekommendationer för att se ännu fler serier eller filmer som påverkas av det du älskar", förklarade Netflix i ett blogginlägg. "En tumme upp låter oss fortfarande veta vad du gillade, så vi använder detta svar för att göra liknande rekommendationer. Men en dubbel tumme upp berättar vad du älskade och hjälper oss att bli ännu mer specifika med dina rekommendationer".

Netflix Two Thumbs Up-knapp kommer att finnas tillgänglig på Netflix webb-, TV-, Android- och iOS-gränssnitt från och med den 11 april 2022.

För fler tips och tricks om Netflix, se Pocket-lints guide. Vi har också en sammanställning av de bästa Netflix-serierna som finns tillgängliga just nu här.

squirrel_widget_173066

Skriva av Maggie Tillman.