Bridgerton säsong 3: Allt vi vet hittills

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Glänsande perioddrama (med mycket mer sex och skandal) - Bridgerton - prydde Netflix först i slutet av 2020 och det var utmärkt. Det var tv-serien som fick oss alla att haka på Lady Whistledowns detaljerade händelser från början till slut, ytterligare underblåst av den andra säsongen som kom upp på våra skärmar i mars 2022.

Den första serien var inspirerad av Juila Quinns bok - ' The Duke and I' - medan den andra serien inspirerades av Quinns andra bok - 'The Viscount Who Loved Me' . Det finns åtta böcker totalt, så det finns gott om material för att se oss tjata på Bridgerton ett bra tag till.

Med en säsong 3 och 4 redan bekräftade av Netflix, här är allt vi vet hittills om Bridgerton säsong 3 och när den kommer upp på våra skärmar.

Netflix bekräftade att Bridgerton skulle se en säsong 3 (och 4 för den delen) den 13 april 2021. Det har ännu inte bekräftats när Bridgerton säsong 3 kommer att sändas. Vi hoppas kunna se det under första halvåret 2023, men det är oklart i nuläget.

Bridgerton säsong 2 sändes den 25 mars 2022, medan säsong 1 sändes den 25 december 2021. Det är därför möjligt att säsong 3 kan dyka upp när som helst mellan slutet av 2022 och första halvan av 2023, även om vi skulle säga att 2023 är mer troligt.

Shonda Rhimes, producent för programmet berättade för Entertainment Tonight att skrivandet har börjat: "[Vi] blev lite kreativa så vi jobbar redan hårt på att skriva säsong 3. ... Det pågår redan och du kommer att se. Ge det är dags."

När Bridgerton säsong 3 landar är det bara på Netflix. Föga förvånande, med tanke på att det är en originalserie från Netflix – och en av de största hittills – så du måste se till att du har ditt Netflix-abonnemang redo.

Bridgerton säsong 1 och säsong 2 hade båda åtta avsnitt så det skulle inte vara alltför överraskande att se ett liknande antal för säsong 3, även om vi för närvarande inte vet.

Varje avsnitt kommer troligen att vara en timme långt dock - eller drygt, som de var i säsong 1 och säsong 2, så vi kan hoppas på minst åtta timmar av mer drama och Lady Whistledown-rapportering.

Som nämnt var den första säsongen av Bridgerton inspirerad av Julia Quinns ' The Duke and I' , som fokuserade på förhållandet mellan hertigen av Hastings, Simon Basset, och den äldsta av Bridgerton-dotterns, Daphne Bridgerton.

Den andra säsongen av Bridgerton inspirerades av den andra boken - " The Viscount Who Loved Me " och den kretsade kring chefen för Bridgertons hushåll, Anthony Bridgerton, och hans strävan att äntligen hitta en lämplig fru. Detta såg honom involverad i Sharma-systrarna och följde hans kamp mellan att gifta sig för plikt och att gifta sig för kärlek.

Den tredje säsongen kan följa ordningsföljden för böckerna, vilket skulle innebära att den kan vara inspirerad av Quinns " An Offer From A Gentleman ", även om det inte är bekräftat och medan Shonda Rhimes sa att det fanns planer för varje serie att fokusera på en annan Bridgertons syskon och deras kärlekshistoria, hon ville inte bekräfta för Entertainment Tonight vilken ordning de skulle gå i. Hon sa till publikationen: "Vi går inte nödvändigtvis i ordning men vi kommer att se vart och ett av syskonen och deras berättelser ."

Om ordningen på böckerna följs av showen, är det möjligt att den tredje serien kommer att fokusera på den näst äldsta Bridgerton-ungkarlen, Benedict. Boksammanfattningen av "An Offer From A Gentleman" är ganska mycket Askungen, men kom ihåg att serien kan avvika från boken snarare än att följa den till punkt och pricka.

Men i den tredje boken lämnas Sophie Beckett - som adopterades av Earl of Penwood innan han dog - med en grevinna som inte är ett fan och förvisar Sophie till rollen som tjänare. Sophie lyckas smyga sig in i Lady Bridgertons boll och fånga Benedicts uppmärksamhet. Tyvärr, när balnatten är över, återgår Sophie till sin roll som tjänare och Benedict blir förblindad av den mystiska kvinnan och svär att hitta henne igen. Låter som en ganska bra handling för Lady Whistledown att blanda sig i i hennes Society Papers, va?

På tal om Lady Whistledown, kommer det utan tvekan också att finnas ett visst fokus på Penelope Fetherington och Eloise Bridgerton även i säsong 3, men efter att Eloise fick reda på Penelopes hemlighet i slutet av säsong 2. Kommer de två damerna att återuppbygga sin vänskap och kanske till och med arbeta tillsammans, eller kommer Eloise att avslöja Penelopes identitet för resten av Ton?

Om ordningen på böckerna inte följs kan det vara så att Colin Bridgerton är nästa fokus. Han och Penelope verkade äntligen komma någonstans under den andra säsongen, innan stackars Penelope hörde Colins samtal med några av de andra valbara ungkarlarna. Just nu vet vi inte, men det finns många möjligheter.

Netflix har ännu inte bekräftat någon av skådespelarna för säsong 3, även om vi förmodligen kan ta ett par gissningar om några av dem som sannolikt kommer tillbaka.

Vi förväntar oss att se många av säsong ett och två med i säsong 3. Här är vem som spelade vem i säsong 2 och vem vi skulle förvänta oss att se i säsong 3, även om de inte spelar så stor roll:

Jonathan Bailey - Anthony Bridgerton

Luke Thompson - Benedict Bridgerton

Phoebe Dynevor - Daphne Bridgerton

Claudia Jessie - Eloise Bridgerton

Luke Newton - Colin Bridgerton

Lady Bridgerton - Ruth Gemmell

Nicola Coughlan - Penelope Featherington)

Adjoa Andoh - Lady Danbury

Golda Rosheuvel - Drottning Charlotte

Simone Ashley - Kate Bridgerton född Sharma

Charithra Chandran - Edwina Sharma

Shelly Conn - Mary Sharma

Alla 16 avsnitt av Bridgerton säsong 1 och säsong 2 är tillgängliga att titta på på Netflix så att du kan fräscha upp ditt minne om vad som hände under de båda sociala säsongerna så mycket du vill inför säsong 3.

Ja. Netflix bekräftade att det skulle komma en säsong 4 av Bridgerton samtidigt som den bekräftade säsong 3, så det finns mycket drama kvar.

Kära läsare, denna författare kommer med ett mycket spännande tillkännagivande... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z — Bridgerton (@bridgerton) 13 april 2021

Skriva av Britta O'Boyle.