Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - I vår släpper Netflix en interaktiv serie som heter Trivia Quest . Här är allt du behöver veta om det, inklusive hur man spelar.

Trivia Quest är en narrativ interaktiv upplevelse, där varje "vinst" hjälper till att föra historien vidare. Men det här är inte Netflix första senaste satsning på interaktiv tv och spel. Tjänsten experimenterade tidigare med den här typen av format när den släppte titlar som Black Mirror: Bandersnatch, You vs. Wild: Out Cold och den triviacentrerade Cat Burglar.

Netflix släppte en trailer för Trivia Quest – som du kan se ovan. Den har den färgglada "Willy" som förklarar hur den interaktiva serien fungerar. (Om "Willy" ser bekant ut, beror det förmodligen på att du har spelat Etermaxs Trivia Crack-serie av mobilspel. New York Times sa att Netflix licensierade Trivia Crack-spelet Etermax.)

I grund och botten är Trivia Quest ett spel med Willy och hans kamrater i bur kontra Evil Rocky. Bara du kan spara dem genom att svara på frågor om poäng. Det kommer att finnas ett nytt avsnitt tillgängligt varje dag med 24 frågor - 12 standardsvårigheter och 12 svåra. Genom att svara rätt på frågorna fortskrider historien, och du kan hjälpa Willy att rädda sina vänner från Rocky.

Spelare kommer att kunna spela om frågesporterna för att få poäng och svara korrekt på frågor som de kan ha missat tidigare.

Ett nytt avsnitt av Trivia Quest kommer att visas på Netflix varje dag under hela april 2022, med totalt 30 avsnitt. (Netflix lovade "nej, det här är inte ett aprilskämt".)

Trivia Quest kommer att kunna spelas på följande enheter:

Android-telefoner och surfplattor

iPhones, iPads och iPod Touches

Smart-tv, digitalboxar och konsoler som stöds

Stationära datorer via webben.

En fullständig lista över enheter som stöds finns här . Se till att din enhet kör den senaste versionen av Netflix-appen för att uppleva Trivia Quest.

Netflix har andra interaktiva titlar (nedan) där du kan göra val för karaktärerna och forma historien. Leta bara efter "gnista"-märket på titlar - det betyder att det är interaktivt.

Skriva av Maggie Tillman.