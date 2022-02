The Last Kingdom Season 5: Releasedatum, hur man tittar och vad man kan förvänta sig

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - The Last Kingdom är baserad på Bernard Cornwells bokserie The Saxon Stories . Titeln på tv-serien kommer från den första romanen, där tv-serien följer handlingen genom ett antal av böckerna.

Handlingen är baserad på äventyren av Uhtred av Bebbanburg (Alexander Dreymon), och följer berättelsen genom anglosaxiska Storbritannien med invasionen av vikingarna och kungariket Wessex ambitioner att förena kungadömena för att bilda England som en enad nation .

Svärd, förräderi, strider, romantik, kulturkrockar mellan hedningar och kristna, alla definierar The Last Kingdom eftersom det tar en halvhistorisk vandring genom brittisk historia.

The Last Kingdom Season 5 kommer till Netflix den 9 mars 2022.

Föregående säsong sändes den 26 april 2020, så det har varit ett stort gap mellan säsong 4 och säsong 5, även om ett 2 års gap mellan säsonger har varit mönstret genom programmets historia.

The Last Kingdom visades ursprungligen på BBC America och BBC 2 i Storbritannien innan det flyttade till ett nytt hem på Netflix.

Alla säsonger av The Last Kingdom finns på Netflix . Det finns åtta avsnitt i de två första säsongerna, utökat till 10 avsnitt för säsongerna 3, 4 och 5.

Alla fyra senaste säsongerna är också tillgängliga att köpa via Amazon Prime Video och andra plattformar, samt släpps på DVD och Blu-ray.

Säsong 5 utspelar sig en tid efter slutet av säsong 4 och ser kung Edward försöka uppfylla sin fars ambitioner att förena kungadömena för att skapa England. Uhtred agerar som beskyddare av Aethelstan, den framtida kungen av England, medan fiender samlas för att undergräva arvsföljden, bryta den ömtåliga freden i det spirande England och återigen tippa maktbalansen.

Det kommer att spela Emily Cox (Brida), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Adrian Schiller (Aethelhelm), Cavan Clerkin (Pyrlig), Millie Brady (Aethelflaed), Timothy Innes (King Edward). ), Ewan Mitchell (Osferth) och James Northcote (Aldhelm).

Nej, det har bekräftats att säsong 5 är den avslutande säsongen för The Last Kingdom.

Det kommer dock att finnas en långfilm som följer efter säsong 5 av The Last Kingdom. Detta kommer att heta Seven Kings Must Die och det filmas just nu.

Handlingen i Seven Kings Must Die är för närvarande inte avslöjad, men eftersom säsong 5 avslutas i slutet av bok 10, är det inte mycket svårt att dra slutsatsen att den kommer att sträcka sig över de tre sista böckerna i serien.

Vi har officiellt börjat filma Seven Kings Must Die.

Nu är det speciellt... #TheLastKingdom pic.twitter.com/rQxyLGWJyE — The Last Kingdom (@TheLastKingdom) 31 januari 2022

The Last Kingdom är titeln på den första boken i serien The Saxon Stories. Det finns totalt 13 böcker, från The Last Kingdom till War Lord. War Lord (publicerad 2020) är den sista boken i serien och avslutar Uhtreds berättelse.

Vi kan anpassa TV-serien The Last Kingdom med följande böcker:

Säsong 1 - The Last Kingdom, The Pale Horseman

Säsong 2 - The Lords of the North, Sword Song

Säsong 3 - The Burning Land, Death of Kings

Säsong 4 - The Pagan Lord, The Empty Throne

Säsong 5 - Warriors of the Storm, The Flame Bearer

Seven Kings Must Die - War of the Wolf, Sword of Kings, War Lord (obekräftat, men troligt)

Det finns uppenbarligen förändringar i några av handlingslinjerna genom TV-serien, men huvudhistorien definieras till en viss grad av historien, anpassad med poetisk licens.

Ja det finns det - och vi har tagit med alla trailers för de tidigare trailers också, så att du kan återuppleva minnena.

Wyrd bud ful araed.

Skriva av Chris Hall.