Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Guillermo del Toros version av Pinocchio har äntligen en trailer och släppdatum efter att ha fastnat i utvecklingshelvetet i flera år. Här är allt du behöver veta om den kommande stop-motion långfilmen, inklusive vem den spelar, vad den handlar om, tillgängliga trailers och var du kan streama den.

Pinocchio beskrivs som en "mörk, skruvad återberättelse av den berömda sagan om Carlo Collodi". Den utspelar sig under Benito Mussolinis fascistiska regeringstid över Italien på 1930-talet och berättar historien om trädockan som kommer till liv. Men, till skillnad från tidigare berättelser om historien, hamnar den här filmens Pinocchio (Gregory Mann) i bus, spelar grymma trick och lyckas inte leva upp till förväntningarna från sin träsniderarfar, Geppetto (David Bradley). Filmen innehåller också – och tycks vara berättad av – Sebastian J Cricket (Ewan McGregor), som man kan se i den första teasertrailern.

Här är sammanfattningen av filmen:

"Academy Award-vinnande filmskaparen Guillermo del Toro återskapar den klassiska italienska berättelsen om Pinocchio i ett musikaliskt äventyr i stop-motion. Följ Pinocchios busiga äventyr i hans jakt på en plats i världen."

Pinocchio regisseras av Guillermo del Toro och Mark Gustafson. Den är skriven av del Toro och Matthew Robbins, med del Toro som producerar tillsammans med The Jim Henson Company.

Pinocchio är en stop-motion animerad musikalisk fantasyfilm med rösterna från Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Finn Wolfhard, John Turturro och Burn Gorman. Nedan är en bekräftad lista över de olika karaktärerna och vem som uttrycker dem:

Gregory Mann som Pinocchio

Ewan McGregor som Sebastian J. Cricket

David Bradley som Master Geppetto

Ron Perlman som Mangiafuoco

Tilda Swinton som älvan med turkost hår

Christoph Waltz som räven

Cate Blanchett som apan Sprezzatura

Tim Blake Nelson som Coachman

Finn Wolfhard som Lampwick/Lucignolo

John Turturro som Master Cherry

Bränn Gorman som Carabiniere

US releasedatum: december 2022

Pinocchio släpps i december 2022. Ett exakt datum har ännu inte avslöjats.

Del Toro tillkännagav ursprungligen filmen för över ett decennium sedan, med ett släppdatum 2013 eller 2014, men utvecklingen stannade tills Netflix förvärvade filmen och återupptog produktionen för några år sedan. Tänk på att den här filmen inte ska förväxlas med Disneys Pinocchio (2022), en datoranimerad live-action musikal som kommer till Disney+ senare i år.

Pinocchio kommer exklusivt att slå upp Netflix.

Ja, du kan se en högst upp på den här sidan.

Överväg kanske att se Disneys Pinocchio, en animerad klassiker från 1940 som introducerade sagan för publik över hela världen. Pocket-lint rekommenderar också att du tittar på The Adventures of Pinocchio, live-actionfilmen från 1996. Även om det var ett kritiskt och kommersiellt misslyckande, skapade Jim Hensons Creature Shop de komplexa animatroniska dockorna som används i samband med visuella stop-motion-effekter. Med tanke på att The Jim Henson Company producerar den nya Pinocchio med stop-motion, kan det vara värt att återbesöka.

Vilken är den bästa streamingenheten för din TV? Vår bästa rekommendation är Amazon Fire TV Stick 4K Max . Också utmärkta är Google Chromecast med Google TV , Roku Express 4K , Apple TV 4K och Amazon Fire TV Stick .

Skriva av Maggie Tillman.