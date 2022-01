Emily in Paris släppdatum för säsong 3 och hur man tittar

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Emily i Paris borde förmodligen inte vara i närheten av så bra som det är, men blandningen av fantastiskt mode, fantastiska vänskapsband och ett komplicerat kärleksliv ger utmärkt tittande.

Säsong två visas bara i december 2021 men det finns redan bekräftelse på en säsong tre. Här är allt vi vet hittills.

Just nu har Netflix bara bekräftat att säsong 3 kommer, men det har inte gett något releasedatum. Emily in Paris säsong ett dök upp för första gången på Netflix i slutet av 2020, med säsong 2 som följde i december 2021.

Det finns därför en chans att vi kan se säsong 3 debut före slutet av 2022, även om det kan vara mycket nära slutet av året snarare än någon gång snart.

Variety har rapporterat att säsong 3 kommer att börja spelas in under våren eller sommaren i år i Studios of Paris, även om andra platser också övervägs, inklusive London.

När säsong 3 av Emily in Paris kommer kommer den att dyka upp på Netflix så du måste se till att du har den prenumerationen redo.

Netflix släpper vanligtvis alla avsnitt på en gång så att du kan binge titta på hela serien på en gång, snarare än att behöva vänta på ett nytt avsnitt varje vecka.

Det finns 10 avsnitt i Emily in Paris säsong 1 och säsong 2 så det är troligt att säsong 3 också kommer att erbjuda minst tio avsnitt. Inget är dock bekräftat ännu.

Många av favoritkaraktärerna förväntas återvända för säsong tre, inklusive Emily Cooper (Lily Collins) själv förstås. Även Gabriel (Lucas Bravo), Mindy (Ashley Park), Camille (Camille Razat), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold) och Luc (Bruno Gouery) väntas.

Det är ännu inte klart om Alfie (Lucien Laviscount) kommer att stanna kvar eftersom det beror på förhållandet mellan honom och Emily framöver, medan Emilys Chicago-chef Madeline (Kate Walsh) också är oklart för nu eftersom hon var höggravid i slutet av säsongen 2.

Med säsong 2 som slutar på en cliff hanger efter att Emily ringde Sylvie för att berätta för henne om hon stannar i Paris eller inte, kommer säsong 3 givetvis att ge oss ett svar på det.

Det har också förekommit rykten om andra platser, inklusive Berlin och London, så det skulle inte vara så överraskande att se säsong 3 fortsätta i Paris men även på andra platser. Vi förväntar oss dock mycket fler komplikationer när det gäller Emilys kärleksliv.

Emily in Paris säsong 1 och 2 finns att se på Netflix. Du kan se alla 20 avsnitten hur många gånger du vill i väntan på nästa säsong.

ja! Netflix bekräftade att Emily i Paris hade förnyats för en tredje och fjärde säsong i januari 2022 så det finns fortfarande mycket mer av Emily och hennes fantastiska stil och komplicerade kärleksliv att se fram emot.

Skriva av Britta O'Boyle.