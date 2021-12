Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Netflix har släppt en teasertrailer för en prequel till The Witcher.

Den heter The Witcher: Blood Origin och är en live-action-serie baserad på Anderzej Sapkowskis mörka fantasyromaner, och den är planerad att släppas nästa år. Netflix överraskade fans som såg säsong två av The Witcher, som hade premiär den 17 december, genom att rulla bilder från den kommande showen efter filmerna. Spinoff-serien utspelar sig tusentals år före Mainline-showen Witcher.

Teasern visar tre tomtar - spelade av Michelle Yeoh, Laurence O'Fuarain och Sophia Brown - som reser in i skogen och slåss mot soldater. Yeoh spelar Scian, den sista medlemmen av en stam av svärd-alver, medan O'Fuarain spelar Fjall, en man född i en grupp krigare som svurit att skydda en kung, och Brown spelar Eile, en krigare som lämnade sin klan och ser som Drottningens väktare för att vara musiker.

Netflix har ännu inte delat teasern till YouTube, men om du söker på den kan du hitta den på flera andra kanaler som har laddat upp den. Vi bäddade in en ovan, men den kan komma att dras under de kommande dagarna eftersom det inte är ett officiellt klipp.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN kommer till Netflix 2022 pic.twitter.com/Bzva1q5jEu — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 17 december 2021

Trailern ger inte många andra ledtrådar - men Blood Origin kommer att fokusera på sfärernas konjunktion, eller när människor, alver och monster alla kommer att befolka fantasivärlden. Netflix arbetar på att bygga ut The Witcher Universe inte bara med Blood Origin utan också en tredje säsong av den första showen samt en andra animerad film (Nightmare of the Wolf var den första).

Streamingtjänsten har även grönlyst en Witcher-barnserie.