Tiger King 2 releasedatum, hur man tittar och hur man kommer ikapp

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - En andra säsong av den enormt populära dokumentärserien, Tiger King, är på väg till Netflix mycket snart.

Tillkännagav som en del av streamingtjänstens Tudum-event i september, Tiger King 2 regisseras återigen av Eric Goode och Rebecca Chaiklin och fortsätter effektivt där den senaste säsongen slutade.

Det är inte utan kontroverser - inte bara är Tiger King själv, Joe Exotic, för närvarande i fängelse och avtjänar tid för att ha anställt mördare för att döda rivalen Carole Baskin, Baskin själv stämmer Netflix.

Hon hävdar att företaget inte har tillstånd att använda filmer av henne i Tiger King 2, efter att bara ha undertecknat releaseformulär för den första serien.

Det låter säkert som att säsong 2 kommer att bli lika överraskande och evenemangsfylld som tidigare. Här är allt du behöver veta om det hittills.

Tiger King 2 har premiär onsdagen den 17 november 2021.

Tiger King 2 är exklusiv för Netflix, så du måste vara Netflix-prenumerant för att se den.

Den tidigare serien fick betyget 15 (i Storbritannien), så vi förväntar oss detsamma igen.

Även om det är obekräftat, förväntas det att Tiger King 2 kommer att ha 8 avsnitt.

Den första serien - Tiger King: Murder, Mayhem and Madness - hade ursprungligen 7, men ett åttonde avsnitt lades till under pandemins första lockdown. Den innehöll intervjuer med några av dem som dök upp i dokumentserien.

Av trailern (som du kan se nedan) är det tydligt att den första serien har stor inverkan på uppföljaren. Den har till synes filmats efter att fenomenet började.

Variety rapporterar att åtminstone en person inte är nöjd med det. Carole Baskin sägs vara i färd med att stämma Netflix för hennes framträdande i Tiger King 2. Hon hävdar att hon bara någonsin skrivit på releasedokument för den första serien. Huruvida det kommer att försena utgivningen är okänt. Netflix har ännu inte svarat på hennes anklagelser.

Hela den första serien finns tillgänglig på Netflix just nu. Det finns 8 avsnitt - 7 sändes ursprungligen, plus ytterligare ett med intervjuer efter showen som gjordes under lockdown 2020.

Du kan också ta reda på händelserna i den första serien i ett praktiskt höjdpunktspaket i lagom storlek gjort av streamingjätten.

Du kan se en fullständig trailer för den nya serien nedan.

Joe Exotics ytterligare äventyr visas också tillsammans med andra dokumentärer som kommer till plattformen i en "Home of True Crime"-teaser som först visades under Tudum.