(Pocket-lint) - Enligt uppgift planerar Netflix en live-action Pokémon TV-serie, enligt en ny rapport.

Variety hävdade att Netflix är i ett tidigt skede i utvecklingscykeln, med Lucifer co-showrunner och verkställande producent Joe Henderson som kommer att leda det ännu inte tillkännagivna projektet. Tänk på att Netflix har uttryckt intresse för att komma in på mobilspel nyligen utan extra kostnad för prenumeranter, och det antas att streamingjätten kan ha nya original på gång för att premiära tillsammans med allt spelinnehåll som de kan ha på gång.

Företaget har haft framgång med att skapa shower baserade på spel också, som med sin break-hit The Witcher . Det har också Resident Evil och Tomb Raider visas under utveckling. År 2015 ryktades det att Netflix samarbetade med Nintendo i en live-action Legend of Zelda-serie , men det var enligt uppgift avbrutet.

Med det i åtanke är det alltid möjligt att Pokmon-projektet kan konserveras fortfarande eftersom det är så tidigt än. Vi håller dig uppdaterad när mer informationsytor visas.

