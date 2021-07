Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Netflix har meddelat The Witcher säsong 2 kommer att debutera på sin streamingplattform strax före jul, och den släppte också den första trailern för den nya säsongen.

Showen är på väg att återvända den 17 december 2021. Netflix meddelade nyheterna under ett inledande WitcherCon-evenemang. Det gav också den första fullängdsblicken på den kommande säsongen, som du kan se ovan. Från vad vi kan säga tar den andra säsongen upp där den första säsongen slutade, med Geralt of Rivia (Henry Cavill) som möter den exilerade prinsessan Cirill. Duon går till Kaer Morhen - bergsfästningen där Geralt tränade - så att Ciri också kan bli en trollkarl. Det ser minst sagt inte lätt ut.

Det är allt folk - #WitcherCon är över! Tack alla för att gå med och fira Witcher-universum med oss



Och om du saknade några delar av strömmen kan du titta på den igen på YouTube:



1: a ström: https://t.co/Ny2iZcgsdL

2: a ström: https://t.co/PhTPplGoEa pic.twitter.com/YGi8PZupIn - The Witcher (@witchergame) 10 juli 2021

Förutom trailern och datumet retade Netflix en bakom kulisserna med Anya Chalotra och Freya Allan (som spelar Yennefer respektive Ciri), liksom Jaskiers nya rödbruna garderob och vaga avsnittstitlar för säsong två. Cavill sa till och med att nästa säsong kommer att ha en ny låt från Jaskier.

Stå inför dina demoner. Nightmare of the Wolf har premiär den 23 augusti. #WitcherCon pic.twitter.com/qDRdxMRHfD - The Witcher (@witchernetflix) 9 juli 2021

Det tillkännagavs också ett släppdatum för en animerad prequel-film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, som kommer till Netflix den 23 augusti 2021. Slutligen avslöjade CD Projekt Red på WitcherCon en nästa generations PS5 och Xbox Series X-uppdatering för The Witcher 3 : Wild Hunt som kommer gratis senare i år med DLC baserat på Netflix-showen.

Witcher 3: Wild Hunt nästa generations uppdatering kommer till PS5, Xbox Series X / S och PC i år! Här är en smyga om vår uppdaterade omslagskonst.



Spoiler alert: vi förberedde också några gratis DLC inspirerade av @witchernetflix



Mer info kommer snart! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt - The Witcher (@witchergame) 9 juli 2021