Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Netflix är dagar borta från att släppa den andra säsongen av The Witcher. Den första säsongen var en stor hit för streamingtjänsten och fyllde ett tomrum på marknaden som lämnats tom av Game of Thrones.

Dess vuxna berättelser och virvlande action har lockat många nya fans, tillsammans med de legioner som redan är väl ombord tack vare de framgångsrika CD Projekt Red-spelen. Dessa fans har mycket att vara exalterade över, eftersom positiva tidiga recensioner för den andra säsongen har börjat sippra ut.

Nu när den andra säsongens release är precis runt hörnet har vi samlat ihop allt du behöver veta.

The Witchers andra säsong kommer att ha premiär på Netflix den 17 december 2021 klockan 12:00 PT. Netflix meddelade datumet under den inledande WitcherCon .

Vad vi kan säga tar den andra säsongen vid där den första säsongen slutade, med Geralt från Rivia (Henry Cavill) som möter exilprinsessan Cirilla. Duon åker till Kaer Morhen - bergsfästningen där Geralt tränade - så att Ciri också kan bli en häxare. Men det ser inte lätt ut.

För de som har läst böckerna eller spelat spelen är historien en känd mängd, men vi vet inte hur nära Netflix kommer att hålla sig till den etablerade kanonen. Ändå ser det ut som att den här säsongen kommer att erbjuda mer av samma sak, eftersom imperiet i Nilfgaard försöker få tillbaka Ciri till varje pris. Naturligtvis finns det också den hotande stora ondskan i Witcher-berättelsen, The Wild Hunt, en grupp spektrala galningar vars utseende förebådar undergång.

I böckerna och videospelen siktar Wild Hunt på Ciri, men de måste gå igenom Geralt för att få tag i henne.

Lauren Schmidt Hissrich är The Witchers skapare och showrunner. Den är verkställande producerad av Schmidt Hissrich. Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub och Jarosław Sawko producerar också.

Förutom Henry Cavills Geralt of Rivia har säsong två en enorm skådespelare. Här är listan över karaktärer som är kända hittills:

Henry Cavill spelar Geralt of Rivia

Freya Allan spelar prinsessan Cirilla, aka Ciri

Anya Chalotra spelar Yennefer från Vengerberg

Joey Batey spelar Jaskier

MyAnna Buring spelar Tissaia de Vries

Eamon Farren spelar Cahir

Mimi M Khayisa spelar Fringilla Vigo

Anna Shaffer spelar Triss Merigold

Mahesh Jadu spelar Vilgefortz

Royce Pierreson spelar Istredd

Kim Bodnia spelar Vesemir

Tom Canton spelar Filavandre

Mecia Simson spelar Francesca Findabair

Wilson Mbomio spelar Dara

Basil Eidenbenz spelar Eskel

Paul Bullion spelar Lambert

Yasen Atour spelar Coen

Kristofer Hivju spelar Nivellen

Agnes Born spelar Vereena

Terence Maynard spelar Artorius Vigo

Lars Mikkelsen spelar Stregobor

Shaun Dooley spelar King Foltest of Temeria

Graham McTavish spelar Sigismund Dijkstra

Chris Fulton spelar Rience

Aisha Fabienne Ross spelar Lydia

Simon Callow spelar Codringher

Liz Carr spelar Fenn

Adjoa Andoh spelar Nenneke

Nedan är ett urval av de mest intressanta trailers, teasers och bakom kulisserna looks för säsong två.

The Witcher säsong 2 | Officiell trailer | Netflix

The Witcher: Säsong 2 Teaser-trailer | Netflix

Road to Season 2 Trailer | The Witcher

Säsong 2 First Look-klipp: Nivellen | The Witcher

The Witcher | Säsong 2 Production Wrap: Behind The Scenes | Netflix

Netflix fortsätter att ta vara på The Witchers framgångar. Det är redan grönt för en tredje säsong av programmet. Det betyder att vi inte behöver oroa oss (ännu) för risken att avbokning gör att några berättelser slutar i förtid. Det kommer också en live-action prequel-serie, kallad The Witcher: Blood Origin.

Netflix gjorde också det överraskande tillkännagivandet att det arbetar på en animerad show i Witcher-universumet för barn. Om det låter lite konstigt kan det komma som en lättnad för alla föräldrar som tröttnar på att berätta för sina barn att de inte kan se själva programmet.

