Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Stranger Things pågår fortfarande. Den fjärde säsongen av Netflix framgångsrika sci-fi-serie börjar närma sig en lansering - och det är inte alltför lång tid kvar att vänta, eftersom serien kommer att börja sändas i maj 2022.

Den tredje säsongen lämnade en hel del frågor om seriens framtid, men Netflix har gett oss flera ledtrådar om den kommande säsongen i form av teasertrailers och tillkännagivanden om rollbesättning, som vi kommer att gå igenom nedan.

Även om de teasertrailers som släppts under hela 2021 har fått fansen att hoppas på att säsongen snart skulle komma, har det varit en lång väntan. Men nu är det officiellt att Stranger Things 4 kommer att släppas i två delar: de första avsnitten den 27 maj och den andra delen cirka fem veckor senare, den 1 juli 2022. Hurra!

uoos noʎ ǝǝs pic.twitter.com/pJ71dRgmo1- Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022

Det är också bekräftat, enligt den tweet som Matt och Ross (Duffer), producenterna av serien, som är inbäddad ovan, att det kommer att vara den näst sista säsongen. Den femte och sista säsongen kommer att avsluta Stranger Things, förmodligen år 2023 eller, vem vet, kanske ännu senare.

I samma Tweet förklaras varför Stranger Things 4 är uppdelad i två delar. Löptiden är betydande, nästan dubbelt så lång som den föregående säsongen. Det är dock oklart om detta innebär mer tid per avsnitt (som ursprungligen var tänkt att vara nio) eller om det helt enkelt är betydligt fler avsnitt inom den här säsongen totalt sett.

Du kan se nästa säsong av Stranger Things eller ta del av alla tidigare säsonger via Netflix. Det är trots allt en Netflix originaltitel.

Här är allt vi hittills vet om den fjärde säsongen:

I slutet av säsong tre offrade David Harbours Hopper sig själv för att stänga portalen till uppifrån och ner under staden Hawkins, men en scen efter krediteringen gav hopp om att Hopper fortfarande lever. Vi ser ett fängelse i Ryssland som innehåller en osynlig person, som de ryska vakterna kallar "amerikanen", innan de matar en annan fånge till en Demogorgon. Alla hoppades att amerikanen är Hopper, som gick in i den uppochnedvända dimensionen för att undvika att dö.

Nu har vi fått reda på att han är amerikanen i fråga, tack vare en teaser-trailer för säsong fyra, som heter "From Russia With Love" (inbäddad ovan). Vi kan också gissa att Hoppers tid som fånge kommer att få stort utrymme i nästa säsong, tack vare att en rysk vakt och en rysk smugglare har castats för den nya säsongen.

En annan teaser för säsong fyra, kallad "Eleven, are you Listening" - också inbäddad ovan - visade återkomsten av en av seriens första skurkar: Mathew Modines doktor Martin Brenner. Han ses gå in i Rainbow-rummet till en grupp barn som kallar honom Papa. Teasern verkar vara en tillbakablick på Brenners tid då han uppfostrade Eleven i fångenskap tillsammans med andra begåvade barn. Sista gången vi såg Brenner i livet var när han stod ansikte mot ansikte med Demogorgon i säsong ett.

Efter det mötet antog vi att han är död. I den andra säsongen möter Eleven Kali (Linnea Berthelsen) - ett annat barn med krafter som Brenner höll kvar på Hawkins-anläggningen - som är ute efter hämnd. Tillsammans spårar de upp en annan före detta anställd från anläggningen som avslöjar att Brenner lever.

De tre första säsongerna av Stranger Things utspelade sig helt och hållet i den fiktiva staden Hawkins, Indiana, men i den kommande säsongen kommer historien att expandera utanför den lilla staden. Vi vet att en del av säsong fyra kommer att utspela sig i Ryssland - där Hopper hålls kvar av ryska styrkor. Ny information om rollbesättningen bekräftar också den ryska miljön, med Tom Wlaschiha som spelar en rysk vakt vid namn Dmitri och Nikola Duricko som spelar en smugglare vid namn Yuri.

I slutet av säsong tre fick Joyce Byers (Wynona Ryder) adoptera Eleven (Millie Bobby Brown) och flytta från Hawkins med sin son Will (Noah Schnapp). Vi visste inte vart förrän trailern från november 2021 släpptes och visade upp en kalifornisk miljö, vilket ytterligare avlägsnar säsongen från Hawkins. "We're not in Hawkins anymore", från den första trailern, var verkligen ingen lögn.

Stranger Things älskar att hylla 80-talsfilmerna som inspirerat den, och det verkar man göra igen - med Robert Englund, som var känd för att spela huvudrollen i Nightmare on Elm Street-filmerna som den vanställda seriemördaren Freddy Krueger.

Englund kommer att spela Victor Creel, en man som sitter fängslad på ett mentalsjukhus för ett våldsamt mord som inträffade på 1950-talet. Trailern från slutet av september 2021, "The Creel House", presenterar detta förflutna - och hur det korsar tiden med våra favoritrollsinnehavare i nutid. Detta kan vara en viktig del av miljön utanför Hawkins.

De tre första säsongerna av Stranger Things var ett år ifrån varandra. Säsong ett utspelade sig 1983, säsong två 1984 och säsong tre 1985. Efter det skulle det vara logiskt att säsong fyra utspelar sig 1986, men baserat på allt prat om "den bästa Spring Break någonsin" i trailern från Kalifornien får vi känslan av att tidslinjen har förskjutits lite längre fram.

Detta är förstås logiskt eftersom vissa av skådespelarna - som var barn när serien började - är lite äldre nu, vilket syns på skärmen. Förvänta dig ändå inte att den ska hoppa för långt framåt; den nostalgiska 80-talsvibben är en stor del av seriens framgång.

En intressant notering om de viktigaste teasern för Stranger Things - som alla finns ovan - är hur de är numrerade. Under 2019 avslöjade Netflix det första officiella tillkännagivandet. Sedan dess har de släppt ytterligare fyra teasertrailers plus en smygtitt (inbäddad ovan).

Du kommer att märka att beskrivningen i YouTube-länken för den första teasern, From Russia with Love, har 001/004 i beskrivningen för videon. I den andra teasern står det 002/004, och så vidare. Även om vi letade efter ledtrådar om vad detta skulle kunna betyda, verkar det inte representera något särskilt gripande - särskilt nu när releasedatumen är kända.

Den fullständiga trailern, som du kan se nedan, är mer normal - i den mån allt som har med Stranger Things att göra är normalt. Den visar en rad klipp och sekvenser som antyder en mer actionorienterad serie. Skräcken verkar också ha höjts ett snäpp, med ett avslöjande av vad som ser ut att vara huvudmonstret i slutet.

I den fjärde säsongen av Stranger Things kommer Matt och Ross Duffer tillbaka som författare och regissörer. Paret är ansvariga för de tre tidigare säsongerna av Stranger Things. Förutom bröderna Duffer förväntas alla huvudpersoner från de tre första säsongerna av Stranger Things återvända.

Millie Bobby Brown som Eleven

Finn Wolfhard som Mike Wheeler

Noah Schnapp som Will Byer

Gaten Matarazzo som Dustin Henderson

Caleb McLuaghlin som Lucas Sinclair

Natalia Dyer - Nancy Wheeler

David Harbour - Jim Hopper

Sadie Sink - Max

Charlie Heaton - Jonathan Byer

Joe Keery - Steve Harrington

Winona Ryder - Joyce Byers

Maya Hawke - Robin Buckley

Murray- Brett Gelman

Netflix har också avslöjat en rad nya rollbesättningar för den fjärde säsongen, här är en översikt över dem hittills:

Robert Englund som Victor Creel , en man som sitter fängslad på ett mentalsjukhus för mord.

, en man som sitter fängslad på ett mentalsjukhus för mord. Tom Wlaschiha som Dimitri , en rysk vakt som blir vän med Hopper.

, en rysk vakt som blir vän med Hopper. Nikola Djuricko som Yuri , en rysk smugglare.

, en rysk smugglare. Jamie Campbell Bower som Peter Ballard , en skötare på mentalsjukhuset.

, en skötare på mentalsjukhuset. Eduardo Franco som Argyle , en knarkare och pizzabud

, en knarkare och pizzabud Joseph Quinn som Eddie Munson , en metalhead som också är ordförande för Hawkins Highs Dungeons and Dragons-klubb som kallas Hellfire-klubben.

, en metalhead som också är ordförande för Hawkins Highs Dungeons and Dragons-klubb som kallas Hellfire-klubben. Sherman Augustus som överstelöjtnant Sullivan , en intelligent militär.

, en intelligent militär. Mason Dye som Jason Carver, en rik och berömd idrottsman.

Skriva av Maggie Tillman. Redigering av Britta O'Boyle.