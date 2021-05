Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Stranger Things händer fortfarande.

Den fjärde säsongen av Netflix hit-sci-fi-serie, Stranger Things, närmar sig en release. Den tredje säsongen lämnade en hel del hängande frågor om framtidens serie, men Netflix har gett oss några tips om nästa säsong i form av teaserspår och casting-meddelanden.

Medan lanseringen av en andra teaser-trailer fick fansen att hoppas att säsong fyra kunde komma snart, fortsätt och temperera dessa förväntningar. Serien spelades fortfarande in i början av april. Tidigare säsonger har tagit överproduktion efter sex månader innan showen har premiär, så det vore vettigt att vi inte kommer att se nästa säsong förrän 2022. Finn Wolfhard, som porträtterar Mike Wheeler i showen, sa nyligen att säsong fyra kommer förhoppningsvis att vara ute 2022.

Du kan titta på nästa säsong av Stranger Things eller fånga upp alla äldre säsonger via Netflix. Det är trots allt en Netflix Original.

Här är allt vi vet hittills om säsong fyra:

Slutet av säsong tre såg David Harbours Hopper offra sig för att stänga portalen till Upside Down under staden Hawkins, men en scen efter krediten lämnade hopp om att Hopper fortfarande lever. Vi ser ett fängelse i Ryssland som innehåller en osynlig person, som ryska vakter kallar "den amerikanska" innan de matar en annan fånge till en Demogorgon. Alla hoppades att amerikanen är Hopper, som gick in i upp och ner-dimensionen för att undvika att dö.

Tja, vi fick reda på att han är amerikanen i fråga, tack vare en teasertrailer för säsong fyra, som heter "From Russia With Love". Vi kan också gissa att Hoppers tid som fånge kommer att visas kraftigt under nästa säsong tack vare gjutningen av en rysk vakt och en rysk smugglare för den nya säsongen.

Den senaste teasern för säsong fyra, kallad "Eleven, lyssnar du", retade återkomsten av en av seriens första skurkar: Mathew Modines Dr. Martin Brenner. Han har sett sig gå in i Rainbow-rummet till en grupp barn som kallar honom pappa. Teasern verkar vara ett tillbakablick från Brenners tid att höja Eleven i fångenskap tillsammans med andra begåvade barn. Förra gången vi såg Brenner levande var när han var ansikte mot ansikte med Demogorgon säsong ett.

Det mötet gjorde att vi antog att han var död. Under den andra säsongen möter Eleven Kali (Linnea Berthelsen) - ett annat barn med krafter som hölls i Hawkins-anläggningen av Brenner - som är ute efter hämnd. Tillsammans spårar de en annan före detta anställd från anläggningen som avslöjar att Brenner lever.

De första tre säsongerna av Stranger Things sattes helt i den fiktiva staden Hawkins, Indiana, men den kommande säsongen kommer att se att berättelsen expanderar utanför småstadens miljö. Vi vet att en del av säsong fyra kommer att äga rum i Ryssland - där Hopper hålls av ryska styrkor. Ny castinginformation bekräftar också den ryska inställningen, där Tom Wlaschiha spelar en rysk vakt vid namn Dmitri och Nikola Duricko spelar en smugglare som heter Yuri.

Förutom den ryska inställningen såg avslutningen av säsong tre Joyce Byers (Wynona Ryder) att anta Eleven (Millie Bobby Brown) och flytta ut ur Hawkins med sin son Will (Noah Schnapp). Vi vet fortfarande inte var, men det ger ännu en miljö utanför Hawkins, vilket verkar vara ett tema för säsongen med tanke på den allra första teasern för säsong fyra, släppt 2019, innehöll orden "Vi är inte i Hawkins längre "visas över skärmen.

Stranger Things älskar att hyra 80-talets filmer som inspirerar det, och det verkar göra det igen - med gjutningen av Robert Englund, som var känd för att spela i The Nightmare on Elm Street-filmer som den vansatta seriemördaren Freddy Krueger. Englund kommer att spela en annan mördare för Stranger Things säsong fyra. Han blir Victor Creel, en man som har fängslats i en mental institution för ett våldsamt mord som hände på 1950-talet.

De första tre säsongerna av Stranger Things var ett års mellanrum. Säsong ett sattes 1983, säsong två 1984 och säsong tre 1985. Efter det vore det vettigt att säsong fyra ägde rum 1986, men det skulle inte överraska oss om det hoppade längre fram för att redogöra för några av skådespelarna - som var barn när serien började - var lite äldre nu. Förvänta dig ändå inte att den hoppar för långt framåt; den nostalgiska 80-talsstämningen är en stor del av showens framgång.

Den fjärde säsongen av Stranger Things kommer att se Matt och Ross Duffer tillbaka som författare och regissörer. Paret ansvarar för de tidigare tre säsongerna av Stranger Things. Förutom bröderna Duffer förväntas alla huvudpersoner från de första tre säsongerna av Stranger Things återvända.

Millie Bobby Brown som elva

Finn Wolfhard som Mike Wheeler

Noah Schnapp som Will Byer

Gaten Matarazzo som Dustin Henderson

Caleb McLuaghlin som Lucas Sinclair

Natalia Dyer som Nancy Wheeler

David Harbour som Jim Hopper

Sadie Sink som Max

Charlie Heaton som Jonathan Byer

Joe Keery som Steve Harrington

Winona Ryder som Joyce Byers

Maya Hawke som Robin Buckley

Brett Gelman som Murray

Netflix har också avslöjat en uppsättning nya gjutningar för den fjärde säsongen, här är en sammanfattning av de hittills:

Robert Englund som Victor Creel , en man fängslad i en mental institution för mord

, en man fängslad i en mental institution för mord Tom Wlaschiha som Dimitri , en rysk vakt som blir vän med Hopper

, en rysk vakt som blir vän med Hopper Nikola Djuricko som Yuri , en rysk smugglare

, en rysk smugglare Jamie Campbell Bower som Peter Ballard , en ordnad vid en mental institution

, en ordnad vid en mental institution Eduardo Franco som Argyle , en stoner och pizzaleveranspojke

, en stoner och pizzaleveranspojke Joseph Quinn som Eddie Munson, en metalhead som också är president för Hawkins Highs Dungeons and Dragons club, känd som Hellfire-klubben.

en metalhead som också är president för Hawkins Highs Dungeons and Dragons club, känd som Hellfire-klubben. Sherman Augustus som Överste Sullivan , en intelligent militärman

, en intelligent militärman Mason Dye som Jason Carver , en rik och berömd idrottsman

En intressant anteckning om Stranger Things säsong fyra teasers som har släppts hittills ... År 2019 avslöjade Netflix ett officiellt tillkännagivande av Stranger Things 4, men sedan dess släppte det två teaser trailers. Du kommer att märka beskrivningen i YouTube-länken för den första teasern, From Russia with Love, har 001/004 i beskrivningen för videon. Den andra teasern har på samma sätt 002/004. Detta innebär att vi fortfarande har två trailers till.

Skriva av Maggie Tillman.