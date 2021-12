The Crown säsong 5 releasedatum och allt vi vet hittills

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - The Crown är en utmärkt Netflix Original-show, löst baserad på händelserna i den verkliga världen efter de politiska rivaliteterna och romanserna under drottning Elizabeth II:s regeringstid, såväl som händelser som formade andra hälften av 1900-talet. Briljant dramatiserat så klart, för att bli en fantastisk klocka.

Säsong ett till fyra har gett oss alla en historielektion från 1940-talet till 1980-talet, men med Margaret Thatcher och Lady Diana Spencer som båda debuterade i säsong fyra är allas ögon riktade mot säsong fem och vilka händelser vi kommer att se härnäst.

Här är allt vi vet hittills om säsong fem av The Crown, inklusive vem som kommer att castas, när den släpps och vad vi kan förvänta oss.

Säsong fyra av The Crown kom till Netflix i november 2020, och Netflix har sagt att säsong fem kommer att släppas i november 2022. Inspelningen har börjat så det är åtminstone på rätt spår.

Netflix har ännu inte gett något definitivt datum för släppet av säsong 5, bara november 2022. Avbrottet i inspelningen sägs dock ha varit planerat snarare än på grund av den globala pandemin.

Säsong 3 dök upp två år efter säsong 2 av The Crown, tillsammans med den nya skådespelaren, så det är inte överraskande säsong fem och dess nya skådespelare är inte ute på ett tag än.

När säsong fem av The Crown släpps kommer den bara att vara tillgänglig att se på Netflix.

Showen är en Netflix Original, som Bridgerton , så om du vill titta på den måste du prenumerera på Netflix.

Det förväntas bli 10 avsnitt i The Crown säsong fem.

Säsong ett till fyra har alla 10 avsnitt, vilket resulterar i totalt 40 avsnitt hittills, så det är mycket troligt att nästa säsong kommer att hålla sig till det nuvarande formatet, särskilt som en säsong sex är planerad.

Crown säsong fem kommer att fortsätta där säsong fyra slutade, vilket är senare delen av 1990. Det förväntas att säsong fem därför kommer att täcka 1990-talet, även om det inte är klart vilka evenemang som kommer att ges sändningstid eller vilken showrunner Peter Morgan kommer att fokusera på.

Det finns dock en hel del att välja mellan, inklusive branden i Windsor castle 1992, drottningens 40-årsjubileum av hennes trontillträde och sammanbrottet av flera av hennes barns äktenskap.

Det finns också prinsessan Diana under andra halvan av decenniet. Inte bara hennes intervju med journalisten Martin Bashir, utan också hennes skilsmässa från prins Charles 1996 och hennes tragiska död 1997. Drottningen firade också sin guldbröllopsdag med prins Phillip 1997 så Morgan saknar inte historier att berätta.

Eftersom The Crown följer drottning Elizabeth II:s regeringstid och händelserna som hände under andra hälften av nittonhundratalet, byter rollbesättningen varannan säsong för att återspegla förändringen under decennier och karaktärerna som blir äldre.

Netflix har bekräftat att drottning Elizabeth II kommer att spelas av Imelda Staunton för säsong fem och sex, och tar över efter Olivia Colman som spelade drottningen i säsong tre och fyra och Claire Foy från säsong ett och två.

Lesley Manville tar rollen som prinsessan Margaret, och tar över efter Helena Bonham Carter i säsong tre och fyra och Vanessa Kirby från säsong ett och två.

Jonathan Pryce kommer att spela prins Philip, hertigen av Edinburgh, som ersätter Tobias Menzies från de två senaste säsongerna. Matt Smith spelade rollen i säsong ett och två.

Elizabeth Debicki kommer att spela prinsessan Diana, efter Emma Corrin som introducerade Diana i showen under säsong fyra.

Dominic West – mest känd för sina roller i The Wire och The Affair – kommer att spela prins Charles som tar över efter Josh O'Connor.

Jonny Lee Miller kommer att spela premiärminister John Major, Olivia Williams tar rollen som Camilla Parker Bowles och

Andra skådespelare sägs inkludera Jonny Lee Miller som Sir John Major, Flora Montgomery kommer att spela Norma Major och Olivia Williams som Camilla Parker Bowles.

Under tiden kommer prinsessan Anne att spelas av Claudia Harrison, prins Andrew av James Murray eller prins Edward av Sam Woolf.

Du kan se alla aktuella säsonger av The Crown på Netflix.

Alla 40 avsnitt av showen är tillgängliga för streaming på streamingplattformen i Storbritannien och USA.

Ja, det kommer en säsong 6 av The Crown. Peter Morgan - The Crowns skapare - hade övervägt att avsluta programmet efter säsong 5, trots att programmet ursprungligen var planerat för sex säsonger, men han ändrade sig.

Den sjätte säsongen förväntas dock bli den sista säsongen av programmet. Variety rapporterade att Morgan sa då: "När vi började diskutera storylinerna för serie 5, blev det snart klart att för att göra rättvisa åt berättelsens rikedom och komplexitet borde vi gå tillbaka till den ursprungliga planen och göra sex För att vara tydlig, kommer serie 6 inte att föra oss närmare nutiden - det kommer helt enkelt att göra det möjligt för oss att täcka samma period mer i detalj.

Det förväntas att säsong sex av The Crown kommer att täcka historien fram till början av 2000-talet, som inkluderar prinsessan Margarets och drottningmoderns död 2002. Senare händelser, som prins Philips död och dramat med prins Harry och Meghan förväntas inte att vara en del av showen.