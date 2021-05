Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Bridgerton - det glansiga perioddramat med en modern twist - prydde Netflix i slutet av 2020 och det var utmärkt. Full av skandal, drama, sex och romantik var det TV-serien som fick oss alla anslutna till Lady Whistledowns detaljer om händelserna från början till slut.

Den första serien inspirerades av Juila Quinns bok - The Duke and I - som är den första av åtta, så det finns gott om material att se oss binge på Bridgerton en stund till. Netflix har bekräftat säsong 2, 3 och 4 hittills.

Här är allt vi hittills vet om Bridgerton säsong 2 och när den kommer på våra skärmar.

Netflix bekräftade att Bridgerton skulle se säsong 2 den 21 januari 2021, följt av bekräfta säsong 3 och 4 den 13 april 2021. Det har ännu inte bekräftat när Bridgerton säsong 2 kommer att sändas. Vi hoppas kunna se det i slutet av 2021 eller i början av 2022, men det är oklart för tillfället.

Filmen verkar ha börjat efter en fördröjning 2020. Phoebe Dynevor - som spelar Daphne Bridgerton - avbildades på resa från USA till Storbritannien med Daphnes signatur rödbruna hårfärg (en färg som skiljer sig från hennes naturliga hår), vilket utlöste inledande rykten. Fäster på sugrör kanske men vi går med det.

En del av rollerna sågs också på Ascot Racecourse i slutet av april 2021, vilket tyder på att produktionen pågår.

Men när Bridgerton säsong 2 landar är det bara på Netflix. Inte överraskande, med tanke på dess en originalserie från Netflix - och den största hittills - så du måste se till att du har din Netflix-prenumeration redo.

Bridgerton säsong 1 hade åtta avsnitt så det skulle inte vara så förvånande att se ett liknande antal för säsong 2, men för närvarande vet vi inte.

Varje avsnitt kommer sannolikt att vara en timme lång, som de var i säsong 1 så vi kan hoppas på minst åtta timmars mer drama och Lady Whistledown-rapportering.

Som nämnts inspirerades den första säsongen av Bridgerton av Julia Quinns The Duke and I , som fokuserade på förhållandet mellan Duke of Hastings, Simon Basset, och den äldsta av Bridgerton-dottern, Daphne Bridgerton.

Den andra säsongen förväntas inspireras av den andra boken The Viscount Who Loved Me . Det kommer att fokusera på kvalificerad ungkarl Anthony Bridgerton och en kvinna som heter Edwina Sharma. Men naturligtvis kommer ingenting att vara enkelt eftersom det inte ger bra TV, så Edwinas syster Kate kommer att se till att Lady Whistledown har något att skriva om för sina samhällspapper.

Kära läsare, jag vågar säga att det här kan vara den mest spännande upplagan av min kolumn ännu ... pic.twitter.com/jwOJwl6zQi - Bridgerton (@bridgerton) 21 januari 2021

Julia Quinn sa också till BBC : "Jag är bara så upphetsad eftersom jag vet vad som står i bok två, efter att ha skrivit den, och jag tror att det finns några scener som kommer att bli så otroliga och människor kommer att älska."

Väl given säsong 2 förväntas fokusera på bland annat Anthony Bridgerton, vi vet att Jonathan Bailey, som spelar honom, kommer tillbaka. Det mesta av säsongen förväntas också en rollbesättning, inklusive Phoebe Dynevor som Daphne och Lady Whistledowns röstberättande Julie Andrews.

Tyvärr kommer vi inte att se hertigen av Hastings, Rege-Jean Page, återvända för andra säsongen.

Er nåd, det har varit ett nöje. pic.twitter.com/kX1nIG8pz7 - Bridgerton (@bridgerton) 2 april 2021

Netflix har bekräftat fyra nya tillskott till rollistan för andra säsongen: Charithra Chandran som Edwina Sharma, Shelley Conn som Edwina och Kate Sharmas mamma, Calam Lynch som Theo Sharpe och Rupert Young som Jack. Simone Ashley kommer att spela Kate Sharma.

Bridgerton har lagt till fyra skådespelare i säsong 2:



Charithra Chandran spelar Edwina Sharma, Kates yngre syster och Shelley Conn kommer att spela Mary Sharma, Kates mamma.



Hälsa också till Calam Lynch som spelar Theo Sharpe och Rupert Young som spelar Jack. pic.twitter.com/yVvgHYJ2AF - Netflix (@netflix) 5 april 2021

Alla åtta avsnitt av Bridgerton säsong 1 är fortfarande tillgängliga att titta på Netflix så att du kan uppdatera ditt minne om vad som hände under den sociala säsongen så mycket du vill före den nya säsongen.

Ja. Netflix har bekräftat att det kommer att finnas en säsong 3 och säsong 4 av Bridgerton hittills, vilket betyder att massor av drama återstår.

Käraste läsare, den här författaren ger ett mycket spännande tillkännagivande ... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z - Bridgerton (@bridgerton) 13 april 2021

Skriva av Britta O'Boyle.