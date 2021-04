Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sony Pictures har bläckt ett nytt så kallat pay-one-fönsteravtal med Netflix . Det innebär att streamingtjänsten med början 2022 kommer att ha exklusiva amerikanska rättigheter att strömma Sony Pictures släpp när de avslutar sina teater- och hemvideokörningar. Netflix bekräftade affären på Twitter.

"Gör dig redo för Uncharted, Morbius, Bullet Train och Where the Crawdads Sing, plus framtida uppföljare till Venom, Jumanji, Bad Boys och Spider-Man: Into The Spider-Verse," twittrade Netflix. Tänk på att Netflix nu effektivt ersätter Starz som Sonys betalnings-en-fönster-streamingpartner.

Variety sa att Netflix betalade en "inspelningsinställningspris" för att vinna sitt pay-one-fönsteravtal med Sony.

Den nya affären kommer inte bara att se Sonys teaterfilmer utan även filmer från Columbia Pictures, Sony Pictures Classics, Screen Gems och TriStar Pictures-studiorna kommer alla till Netflix. Det är en enorm poäng för Netflix, som har sett ökande konkurrens från sådana som Disney + , HBO Max , Peacock och andra. Flera studior väljer att skicka sina filmer direkt till sina respektive tjänster.

Den nya affären ger också Netflix en första chans att fånga originalfilmer som Sony kanske vill skicka direkt till streaming, även om studion fortfarande kan sälja till konkurrenter om Netflix skickar en film. Netflix kommer också att licensiera äldre filmer från Sony.

Netflixs affär med Sony antas löpa cirka fem år.

Skriva av Maggie Tillman.