Bästa Netflix-serier: De bästa binge-värdiga TV-serierna att titta på

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Letar du efter en ny show för att titta på Netflix? Du har kommit till rätt ställe. Detta är Pocket-lint-teamets lista över de bästa showerna att se på streamingplattformen .

Under varje show i vår lista hittar du några liknande program så att du kan välja baserat på vad du kanske har sett tidigare, eller så kan du bara lita på oss. Om en show finns på den här listan har minst en Pocket-lint-teammedlem haft det och skulle rekommendera.

Du hittar också antalet säsonger för varje show, den typiska episodlängden och hur många avsnitt totalt så att du kan mäta hur lång tid det tar att komma igenom showen, redo för din nästa binge.

squirrel_widget_173066

Bridgerton

Årstider: 1

Avsnitt: 8

Episodslängd: 60 minuter

Liknar: Gossip Girl, The Crown, Pride & Predjudice

Från tillverkarna av How to Get Away with Murder, Greys Anatomy and Scandal, är Bridgerton ett perioddrama som spelas i Regency-eran England efter den rika Bridgerton-familjen. Massor av lust, svek och pengar för att få dig på allvar. Säsong 2, 3 och 4 är bekräftade.

Lupin

Årstider: 1

Avsnitt: 5

Episodslängd: 47 minuter

Liknar: Bridgerton, The Heist

Lupin är en Netflix Original inspirerad av Arsène Lupins äventyr. Gentleman-tjuven Assane Diop planerar att lösa en poäng och skuld genom att stjäla ett diamanthalsband för att hämnas sin far för en orättvisa som en rik familj tillför.

Drottningens Gambit

Årstider: 1

Avsnitt: 7

Episodslängd: 48-67 minuter

Liknar: The Crown, The Alienist, Virgin River

The Queens Gambit är en begränsad serie som följer livet av föräldralösa schackunderbarnet Beth Harmon från åtta år till 22, i hennes försök att bli världens största schackspelare, samtidigt som hon kämpar med missbruk.

Schitts Creek

Säsonger: 6

Avsnitt: 60

Episodslängd: 21 minuter

Liknar: Schitts Creek Bästa hälsningar hälsningar, arresterad utveckling

Efter att Rose-familjens affärschef plundrat deras familjeförmögenhet måste de flytta från sin enorma manision och egendom för att bo på ett motell i en stad som heter Schitts Creek som de en gång köpte som ett skämt. Inga fler årstider.

Emily i Paris

Årstider: 1

Avsnitt: 10

Episodslängd: 29 minuter

Liknar: Can You Hear Me, You Me Her, Gossip Girl

Emily tar med sig sin amerikanska attityd, nya idéer, bra mode och sociala mediekunskaper till sitt marknadsföringsföretag i Paris. Hennes oförmåga att tala franska utgör dock några hinder. En säsong två bekräftas.

Cobra Kai

Årstider: 3

Avsnitt: 30

Episodslängd: 28 minuter

Liknar: The Karate Kid, Shooter, Scorpian, Gotham

Cobra Kai är baserad på Karate Kid, som spelades 34 år senare och med både Ralph Macchio och William Zabka, som återger sina roller från originalfilmen. Det följer Johnny Lawrence synvinkel, som återöppnar en Cobra Kai-karatestudio och återupptäcker sin rivalitet med Daniel LaRusso. En fjärde säsong kommer.

Paraplyakademin

Årstider: 2

Avsnitt: 20

Episodslängd: 56 minuter

Liknar: Altered Carbon, The Witcher, DC Titans, Locke & Key

Paraplyakademin följer en familj av tidigare barn här adopterade av miljardären Sir Reginald Hargreeves. De främmande tonåringarna återförenas av sin fars död och avslöjar familjehemligheter och ett hotande hot mot mänskligheten. En säsong tre har bekräftats.

Ofrglmd

Årstider: 3

Avsnitt: 18

Episodslängd: 45 minuter

Liknar: Wallander, Hinterland, In the Dark

Unforgotten följer London-polisdetektiverna DCI Cassie Stuart och DCI Sunny Khan och undersöker historiska förkylningar med försvunna personer, mord och många dolda hemligheter.

Sljer solnedgng

Årstider: 3

Avsnitt: 24

Episodslängd: 31 minuter

Liknar: Million Dollar Beach House

Att sälja Sunset följer de professionella och personliga liv som elitmäklarna i Oppenheim-gruppen i LA visar upp med vackra miljoner dollar fastigheter, samtidigt som de skapar massor av sitt eget drama på sidelinjen. En fjärde säsong har bekräftats av Jason och Brett Oppenheim.

3%

Årstider: 4

Avsnitt: 32

Episodslängd: 47 minuter

Liknar: OA, Sense 8, Altered Carbon

I framtiden där eliten ockuperar ett öparadis från de trånga slummen, följer 3% dem som försöker göra det till en bättre sida men bara vissa kandidater lyckas - tre procent av dem faktiskt. Inga fler årstider.

Dynasti

Årstider: 3

Totalt avsnitt: 64

Episodslängd: 43 minuter

Liknar: Gossip Girl, Riverdale

I en omstartad uppdatering av den klassiska prime-time-tvålen följer Dynasty feiden mellan två amerikanska miljardärfamiljer - Carringtons och Corbys - över deras förmögenhet och deras barn. Showen har förnyats för en fjärde säsong.

Du

Årstider: 2

Avsnitt: 20

Episodslängd: 43 minuter

Liknar: Ozark, Dirty John, Mindhunter

Du följer bokhandelns chef Joe Goldberg, en farligt charmig och intensivt besatt man som sträcker sig ytterst för att sätta sig in i kvinnornas liv som han har blivit transfixerad med. En tredje säsong har startat produktionen.

13 skl till varfr

Årstider: 4

Avsnitt: 49

Episodslängd: 60 minuter

Liknar: Beyond The Reasons, Riverdale, Elite, Gossp Girl

13 skäl till varför följer tonåringen Clay Jensen och hans klasskamrater som upptäcker sanningen bakom varför Hannah Baker tog sitt eget liv genom att lyssna på en serie kassettband som hon lämnade efter var och en med olika skäl. Inga fler årstider kommer.

BoJack ryttare

Säsonger: 6

Avsnitt: 77

Episodslängd: 25 minuter

Liknar: Horsin Around, Rick and Morty, Big Mouth

BoJack Horseman berättar historien om en antropomorf häst som heter BoJack Horseman , en tvättad stjärna från 90-talssitcom Horsin Around som bor i Hollywood och stönar nästan allt. Inga fler årstider kommer.

Money Heist

Årstider: 4

Avsnitt: 31

Episodslängd: 50 minuter

Liknar: Du, Breaking Bad, Money Heist The Phenomenon

Money Heist handlar om en noggrant rekryterad, ovanlig grupp av rånare som försöker fullborda de mest omsorgsfullt planerade, perfekta rånarna i spansk historia under ledning av professorn. Det kommer att finnas en femte och sista säsong.

Den sista dansen

Årstider: 1

Avsnitt: 10

Episodslängd: 51 minuter

Liknar: Formel 1: Drive to Survive

Ett dokumentär om basketlegenden Michael Jordans karriär och Chicago Bulls från 1990-talet, med ojämna bilder från säsongen 1997-1998. Jordan, Scottie Pippen och Dennis Rodman har alla. Inga fler årstider.

Hur man kan komma undan med mord

Säsonger: 6

Avsnitt: 90

Episodslängd: 43 minuter

Liknar: Ozark, House of Cards, Suits

How To Get Away With Murder följer livet för en utmärkt kriminell försvaradvokat och juridikprofessor - Annalize Keating - och en grupp av hennes juridikstudenter som blandas i en mordplott tillsammans. Inga fler säsonger på grund.

Efter livet

Årstider: 2

Avsnitt: 18

Episodslängd: 30 minuter

Liknar: Ricky Gervais är Derek, Derry Girls

After Life är skriven och producerad av komikern Ricky Gervais, som spelar Tony - en trevlig kille vars fru dör oväntat och förvandlar honom till en man som inte bryr sig lika mycket längre om vad han gör eller säger. En tredje säsong kommer.

Formel 1: Kr fr att verleva

Årstider: 3

Avsnitt: 30

Episodslängd: 38 minuter

Liknar: The Last Dance, The Dawn Wall

Drive to Survive är en fascinerande dokumentärserie som tar dig bakom kulisserna i Formel 1-världsmästerskapet som ger dig inblick i vad som får dina favoritförare och lag att kryssa.

Kronan

Årstider: 4

Avsnitt: 40

Episodslängd: 60 minuter

Liknar: Bridgerton, Mary Queen of Scots, The Windsors

Kronan följer de politiska rivaliteterna och romantiken i drottning Elizabeth IIs regeringstid, liksom händelserna som formade andra hälften av 1900-talet. Säsong fem förväntas starta produktionen 2021.

Ozark

Årstider: 3

Avsnitt: 30

Episodslängd: 60 minuter

Liknar: Breaking Bad, How to Get Away with Murder, Peaky Blinders

Ozark ser Jason Bateman-stjärnan som en finansiell rådgivare - Martin Marty Byrde - som upprör sin väldigt vanliga familj från Chicago till Missori Ozarks, där han måste tvätta pengar för att hålla en drogherre lycklig efter att ett tidigare system gick fel. En fjärde säsong har bekräftats.

Svart spegel

Årstider: 5

Avsnitt: 22

Episodslängd: 43 minuter

Liknar: Altered Carbon, Black Mirror Bandersnatch, Orphan Black

Black Mirror är skapad av Charlie Brooker och är en science fiction-serie som fokuserar på olika - ibland ganska mörka - teman i det moderna samhället, särskilt de oväntade konsekvenserna av ny teknik. En sjätte säsong är ännu inte bekräftad.

Frndrat kol

Årstider: 2

Avsnitt: 18

Episodslängd: 51 minuter

Liknar: The Umbrella Academy, Orphan Black, Sense 8, Colony, Altered Carbon Resleeved

Altered Carbon är i framtiden där medvetenheten digitaliseras och lagras. Serien följer en fånge som återvänder till livet efter 250 år på is och måste lösa ett mord för att vinna sin frihet. Inga fler årstider.

Stranger Things

Årstider: 3

Avsnitt: 25

Episodslängd: 51 minuter

Liknar: Beyond Stranger Things, Locke & Key, The Order

Efter att en ung pojke försvunnit i en liten stad måste hans mamma, en polischef och hans vänner konfrontera skrämmande övernaturliga krafter och mörka myndigheter för att försöka få tillbaka honom. En fjärde säsong kommer.

Dd fr mig

Årstider: 2

Avsnitt: 20

Episodslängd: 30 minuter

Liknar: Grace och Frankie, Gilmore Girls, Jane the Virgin, Good Girls

Dead To Me följer en blomstrande vänskap mellan en hotheaded änka som är på jakt efter den hit-and-run-föraren som dödade sin man och en excentrisk optimist med en stor hemlighet. En tredje och sista säsong kommer.

Svart blixt

Årstider: 3

Avsnitt: 45

Episodslängd: 43 minuter

Liknar: Gotham, Titans, Marvel The Defenders, The Umbrella Academy

Black Lightning följer en skolchef och pensionerad superhjälte som heter Jefferson Pierce som återvänder till handling som den legendariska Black Lightning när hans familj hotas av ett gäng. En fjärde säsong har börjat på CW, men finns inte på Netflix än.

Stor mun

Årstider: 4

Avsnitt: 41

Episodslängd: 25 minuter

Liknar: Bojack Horseman, South Park, F är för familjen

Big Mouth är en animerad serie som följer en grupp tonåriga vänner som hittar sina liv i förorts New York upprörd av pubertets under och fasor. En femte och sjätte säsong har bekräftats.

Kraft

Säsonger: 6

Avsnitt: 63

Episodslängd: 55 minuter

Liknar: Queen of the South, Sons of Anarchy, Ozark

Kraft följer James St.Patrick, aka Ghost, en mycket rik, omtyckt nattklubbägare i New York, som också är en drogkung. I sitt försök att bli en framgångsrik, ren företagsägare blandar han sig i alla möjliga slag och gör massor av fiender i processen. Inga fler årstider.

Kostymer

Årstider: 9

Totalt avsnitt: 134

Episodslängd: 43 minuter

Liknar: Hur man kommer undan med Murder, White Collar

Kostymer följer partnerns personliga och professionella liv på ett advokatbyrå i New York, men i synnerhet Harvey Specter och hans lysande och begåvade advokatassistent Mike Ross, som aldrig har varit på jurist. Inga fler årstider.

Vita linjer

Årstider: 1

Avsnitt: 10

Episodslängd: 50 minuter

Liknar: The Sinner, Queen of the South, Ozark, Power

White Lines följer Zoe Walker som lämnar sitt tysta liv och går till Ibiza för att ta reda på vad som hände med hennes bror - en berömd DJ - som på ett mystiskt sätt dog på ön ett par decennier i förväg. Hennes jakt efter sanningen ser henne dock gå en farlig väg och fångas upp i den drogdrivna festvärlden. Inga fler årstider.

Sner av anarki

Årstider: 7

Avsnitt: 92

Episodslängd: 45 minuter

Liknar: Queen of the South, Peaky Blinders, White Lines

Sons of Anarchy följer vapendrivna motorcykelklubben Sons of Anarchy - eller SAMCRO - och deras lagliga och olagliga affärer i en stad som heter Charming. Klubben blandas i alla typer och hamnar i konflikter med rivaliserande gäng, rasistiska grupper och lagen. Inga fler årstider.

Rysk docka

Årstider: 1

Avsnitt: 8

Episodslängd: 30 minuter

Liknar: Dead To Me, Grace och Frankie, Atypical, Workin Moms, The Good Place

Russian Doll följer spelutvecklaren Nadia Vulvokov som upprepade gånger dör och återupplever samma natt om och om igen. Samtidigt som hon försöker lösa varför hittar hon Alan Zaveri som är i samma situation. En andra säsong kommer.

Ratchad

Årstider: 1

Avsnitt: 8

Episodslängd: 58 minuter

Liknar: The Undoing, Haunting of Bly Manor

Baserat 1947 följer Ratched asylsjuksköterskan Mildred Ratched som börjar arbeta på ett psykiatriskt sjukhus i norra Kalifornien. På ytan är hon den perfekta sjuksköterskan och snygg också, men under ligger ett allvarligt mörker.

Breaking Bad

Årstider: 5

Avsnitt: 62

Episodslängd: 49 minuter

Liknar: El Camino, Narcos, Ozark, Peaky Blinders, Better Call Saul

Breaking Bad följer Walter White - en terminalt sjuk kemiprofessor som samarbetar med en av sina tidigare studenter, Jesse Pinkman, för att börja tillverka och sälja metamfetamin för att försöka säkra en framtid för sin fru och tonårsson. Inga fler årstider kommer.

Locke & Key

Årstider: 1

Avsnitt: 10

Episodslängd: 48 minuter

Liknar: Once Upon a Time, Orphan Black, Stranger Things

Efter det mystiska mordet på sin far flyttar tre Locke-syskon och deras mor till hans förfäder - Keyhouse - där de hittar nycklar som låser upp krafter och hemligheter som kan kopplas till hans död. En andra säsong kommer.

Frmlingen

Årstider: 1

Avsnitt: 8

Episodslängd: 43 minuter

Liknar: Doctor Foster, Safe, Line of Duty, Bodyguard

Efter att en främling besöker familjemannen Adam Price som gör en chockerande påstående om sin fru, blir han insvept i ett mysterium som involverar sin fru och vänner medan han letar efter svar. Under tiden fortsätter främlingen att besöka andra i förortsbyn och tvinga dem att erkänna sina hemligheter. Det är ännu inte känt om det kommer att vara en säsong två.

Du mig henne

Årstider: 5

Avsnitt: 50

Episodslängd: 29 minuter

Liknar: Love, Easy, The HookUp Plan

You Me Her följer det trevägs romantiska förhållandet mellan man och hustru - Jack och Emma Trakarsky - och en annan kvinna, Izzy Silva, som är en eskorte som paret anställer för att krydda sitt sexliv. Inga fler årstider.

Slutet p F *** ing-vrlden

Årstider: 2

Avsnitt: 16

Episodslängd: 25 minuter

Liknar: Jag är inte okej med detta, Sexutbildning, Misfits

Slutet på F *** king World följer 17-åringarnas James liv - som tror att han är en psykopat - och Alyssa - den nya flickan i skolan. Efter att ha anslutit sig övertygar Alyssa James att följa med på en vägresa för att försöka hitta sin riktiga far som lämnade när hon var barn. Det sägs att det inte finns några planer för en tredje säsong.

Det bra stllet

Årstider: 4

Avsnitt: 53

Episodslängd: 22 minuter

Liknar: Workin Moms, Schitts Creek

The Good Place är en himmellik stad där människor som har varit bra går när de dör. Serien följer Elenor, som inte ska vara där, rätta till sina orättigheter för att tjäna sin plats. Inga fler årstider kommer.

Orange r det nya svarta

Årstider: 7

Avsnitt: 91

Episodslängd: 52 minuter

Liknar: Dead to Me, Never Have I Ever, You, Better Call Saul

Orange Is The New Black följer Piper Chapman - en normalt laglydig medborgare - som har dömts till 15 månader i fängelse efter att ha transporterat narkotikapengar till en före detta flickvän 10 år tidigare. Inga fler årstider.

The Big Show Show

Årstider: 1

Avsnitt: 8

Episodslängd: 25 minuter

Liknar: Victorious, Sam & Cat, Alexa & Katie

The Big Show Show följer tidigare WWE-brottare The Big Show och hans nästa utmaning ur ringen: att uppfostra tre döttrar med sin fru i Florida. Inga fler årstider.

Galning

Årstider: 1

Avsnitt: 10

Episodslängd: 30-45 minuter

Liknar: Russian Doll, The Kominsky Method, Dead to Me

Maniac följer två kämpande främlingar som deltar i en läkemedelsförsök med en läkare med problem och en känslomässig dator för ett läkemedel som löser deras problem utan komplikationer. Naturligtvis går det inte helt att planera. Inga fler årstider planerade.

Kontroll Z

Årstider: 1

Avsnitt: 8

Episodslängd: 41 minuter

Liknar: Pretty Little Liars, Riverdale, Elite, Gossip Girl

Control Z följer socialt isolerade men observanta gymnasieelever Sofia och hennes uppdrag att avslöja identiteten hos en hacker som sprider hemligheter om studenter till hela skolan innan hennes egna hemligheter avslöjas. En andra säsong kommer.

Santa Clarita diet

Årstider: 3

Avsnitt: 30

Episodslängd: 29 minuter

Liknar: The Good Place, Hemlock Grove

Santa Clarita Diet följer vanliga makare och fru-mäklare Sheila och Joel från Santa Clarita i Kalifornien, vars liv tar en intressant vändning när Sheila dör, återvänder och börjar längta efter människokött. Inga fler årstider kommer.

Magi fr mnniskor

Årstider: 3

Avsnitt: 19

Episodslängd: 23 minuter

Liknar: Impractical Jokers, Death by Magic

Magic for Humans följer trollkarlen Justin Willman som blandar godmodig magi med vuxna skratt, från förvirrande människor på gatan till att orkestrera detaljerade knep. En fjärde säsong har ännu inte bekräftats.

Bst att ringa Saul

Årstider: 5

Avsnitt: 50

Episodslängd: 47 minuter

Liknar: Breaking Bad, Peaky Blinders, Narcos, House of Cards

Better Call Saul är prequellen till Breaking Bad, efter prövningar och prövningar av den mindre advokaten Jimmy McGill innan han blir Walter Whites moraliskt utmanade advokat, Saul Goodman. En sjätte och sista säsong förväntas sändas i år.

Rick och Morty

Årstider: 4

Avsnitt: 41

Episodslängd: 22 minuter

Liknar: South Park, Big Mouth, BoJack Horseman

Rick and Morty är en animerad serie som följer hur super, men vårdslös, forskare Rick och hans 14-åriga, inte så smarta barnbarn Morty utnyttjar. En femte säsong kommer.

Gudls

Årstider: 1

Avsnitt: 7

Episodslängd: 70 minuter

Liknar: The Last Kingdom, The Duel, Frontier

Godless är en begränsad serie som utspelar sig i Amerika från 1880-talet och följer den odödliga kriminella Frank Griffin och hans grupp av laglösa personer som letar efter före detta medlem Roy Goode, som gömmer sig i en stad befolkad av helt av kvinnor. Inga fler årstider.

OA

Årstider: 2

Avsnitt: 16

Episodslängd: 60 minuter

Liknar: Sense 8, Orphan Black

OA följer en tidigare blind prärie som återvänder hem efter att ha varit saknad i sju år. Nu i tjugoårsåldern med synen tillbaka rekryterar hon fem främlingar för ett hemligt uppdrag. Inga fler årstider.

Hip Hop Evolution

Årstider: 4

Avsnitt: 16

Episodslängd: 45 minuter

Liknar: The Defiant Ones, Reincarnated

Hip Hop Evolution är en dokumentärserie med intervjuer med inflytelserika DJs, MC och moguler som spårar Hip Hops utveckling från 1970-talet till 2000-talet. Inga fler säsonger har tillkännagivits än.

Koloni

Årstider: 3

Avsnitt: 36

Episodslängd: 41 minuter

Liknar: Sense 8, Altered Carbon, The OA, Orphan Black

Colony följer före detta FBI-agent Will Bowman och hans fru Katie, som riskerar allt för att försöka hitta sin förlorade son efter att LA har invaderats av externa styrkor och blir en muromgärdad bosättning. Det kommer inte att bli en fjärde säsong. Endast säsonger ett och två är för närvarande tillgängliga på Netflix.

Narcos

Årstider: 3

Avsnitt: 30

Episodslängd: 45 minuter

Liknar: Narcos Mexico, El Chapo, Queen of the South, Ozark, Power

Narcos fokuserar på den verkliga historien om den colombianska drogherren Pablo Escobar och Steve Murphy - en DEA-agent som skickades till Columbia för att fånga honom. Inga fler årstider kommer. Den fjärde säsongen är Narcos Mexico istället.

Kominsky-metoden

Årstider: 2

Avsnitt: 16

Episodslängd: 30 minuter

Liknar: Grace och Frankie, Schitts Creek, After Life

Kominsky-metoden följer åldrande skådespelare - Sandy Kominsky (spelad av Michael Douglas) - som nu försörjer sig som skådespelare efter en kort berömmelse för många år sedan. En tredje och sista säsong kommer.

Krlek

Årstider: 3

Avsnitt: 34

Episodslängd: 33 minuter

Liknar: Grace och Frankie, Lovesick, Atypical, You Me Her

Kärlek följer upproriska Mickey och godmodig Gus som ett par som lever genom förödmjukelserna och upphetsningarna av intimitet, engagemang och andra relationer som de vill undvika. Inga fler årstider.

Jag tror att du borde lmna med Tim Robinson

Årstider: 1

Avsnitt: 6

Episodslängd: 16 minuter

Liknar: Middleditch & Schwartz, W / Bob & David, The Characters

I Think You Should Leave with Tim Robinson är en komedieserie där Tim Robinson och gästerna spenderar varje show för att köra någon till den punkt att de vill lämna. En andra säsong förväntas.

Vilse i rymden

Årstider: 2

Avsnitt: 20

Episodslängd: 60 minuter

Liknar: Another Life, Locke & Key, Star Trek

Lost In Space ser Robinson-familjen krascha på en främmande planet. De kämpar mot alla odds för att överleva och fly, men de är omgivna av dolda faror. Den tredje och sista säsongen kommer i år.

Tekniskt fel

Årstider: 3

Avsnitt: 18

Episodslängd: 52 minuter

Liknar: Stranger Things, Sense 8, American Horror Story

Glitch följer en polis och läkare som står inför ett känslomässigt mysterium där sju invånare på ett oförklarligt sätt återvänder från de döda i topp fysisk form men utan minne, försöker de räkna ut hur de dog i första hand. Inga fler årstider.

iZombie

Årstider: 5

Avsnitt: 71

Episodslängd: 41 minuter

Liknar: Santa Clarita Diet, Lucifier, Daybreak

iZombie följer zombie Olivia Moore, som behåller sin medicinska invånare, som behåller sin mänsklighet genom att äta hjärnor på morgonen och finner att hon har en kuslig ny gåva för att lösa brott. Inga fler årstider.

Skriva av Britta O'Boyle.