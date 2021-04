Så här ställer du in Netflix-profil-PIN och tar bort specifika program

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Efter det som verkade som en ålder utan att erbjuda några riktiga föräldrakontroller ökade Netflix sitt spel genom att förbättra föräldrarnas kapacitet 2020.

Den största och viktigaste förändringen är att föräldrar nu kan ställa in PIN-koder för varje enskild profil i familjegruppen. De kan också filtrera bort titlar som inte är lämpliga för varje barns ålder genom att använda de regionala åldersgränserna istället för det vaga "barn" och "äldre barn" -systemet.

Och det är inte allt. Föräldrar kan till och med ta bort enskilda titlar, så om det finns en show som ditt barn verkligen hatar, eller en som skrämmer dem eller om det finns en viss show som du verkligen inte vill att dina barn ska titta på, kan du dölja den.

Andra nya funktioner inkluderar att stänga av autoplay och att kunna se vad dina barn har tittat på.

Om du vill veta hur du använder några - eller alla - av dessa nya funktioner, kolla in processen för varje nedan. Alla dessa inställningar baseras på antagandet att du redan har skapat enskilda profiler på Netflix. Om du inte har gjort det, logga in på Netflix och gå till sidan Hantera profiler. Här kan du välja "Lägg till profil".

Först måste du komma till din kontohanteringssida. Logga in på Netflix på din stationära webbläsare genom att gå till Netflix.com. Klicka på din egen profil för att logga in på huvudsidan.

Nu, rulla ner alternativmenyn från det övre högra hörnet genom att klicka på den lilla profilminiatyren med en vit pil bredvid. Välj nu Konto.

Bläddra ner till "Profil & föräldrakontroll" och tryck på den lilla nedåtpekande pilen bredvid profilen som du vill lägga till en PIN-kod till. Hitta nu "Profillås" och klicka på "Ändra".

Vid den här tiden kommer det att be dig om ditt lösenord igen, för att se till att det är du. När du har gjort det kommer du på en skärm där du ber dig ställa in en PIN-kod. Klicka på rutan bredvid "Kräv en PIN-kod för att komma åt profilen" och ställ nu in din fyrsiffriga PIN-kod. Tryck på Spara.

Gå till Netflix.com och logga in. När du har gjort det bör du se alla dina profiler på sidan. Tryck på Hantera profiler.

Du kan också komma till denna punkt genom att logga in på Netflix, välja din egen profil och sedan släppa ner alternativmenyn genom att klicka på din profilbild i det övre högra hörnet. Välj nu Hantera profiler.

Var och en av de enskilda profilerna har nu en liten pennaikon som visas på bilden, klicka på den.

På nästa sida, under Maturity Settings, klicka på Edit. Vid den här tiden kommer det troligen att fråga dig om ditt kontolösenord för att se till att det är kontoägaren (du) som försöker komma åt kontrollerna.

Nu ser du en stapel med vart och ett av dina lands betyg längs. Välj det högsta tillåtna för det barnet. I Storbritannien kan du välja mellan U, PG, 12, 15 och 18.

Tryck på "Spara" när du är klar.

På samma sida som ditt åldersfilter ovan ser du en ruta under "Titelbegränsningar för [profilnamn]". Allt du behöver göra är att sedan skriva in titeln på den specifika showen eller filmen du vill blockera. Det börjar automatiskt fylla i en lista när du skriver så att du enkelt kan klicka på den du vill filtrera bort.

Tryck på "Spara" när du är klar.

För att se ditt barns tittaraktivitet gå tillbaka till huvudsidan för kontohantering genom att släppa ned menyn från det övre hörnet och klicka på "konto". Klicka på profilen under "Profil och föräldrakontroll" som du vill hantera.

Tryck på "Visa" på alternativet "Visningsaktivitet" så ser du en lista över program som har visats i den profilen och på vilka dagar de sågs.

För att stoppa Netflix från att automatiskt spela avsnitt efter avsnitt, håll dig inom den "Profil & Föräldrakontroll" -menyn och välj "Uppspelningsinställningar". Nu kan du avmarkera autoplay next episode och autoplay previews och det kommer att stoppa både automatisk binge-tittande och stoppa förhandsvisningar från att bara spela på skärmen automatiskt.

Skriva av Cam Bunton.