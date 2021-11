Ägare av LG Smart TV får tre månaders gratis Apple TV+

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - LG har samarbetat med Apple för att erbjuda tre månaders Apple TV+ gratis till LG Smart TV-ägare.

Användare av kompatibla LG TV-modeller släppt från 2016 till idag – dvs. de som kan ladda ner appen Apple TV+ – kommer att kunna registrera sig för streamingtjänsten från och med den 15 november. Om du gör det den dagen får du gratis tillgång till mitten av februari 2022.

Alternativt kan du anmäla dig när som helst fram till den 13 februari. De tre månaderna kommer sedan att vara tillgängliga gratis från det datum du registrerar dig.

Efter denna tid kan prenumeranter fortsätta att använda tjänsten med sin vanliga betalmedlemskapsplan. Detta kostar £4,99 / $4,99 / €4,99 per månad .

Det här erbjudandet är endast för nya prenumeranter, men är tillgängligt i 80 länder, inklusive Storbritannien, USA och Centraleuropa - i princip var som helst där Apple TV+ är verksamt.

Apple TV+ är hemmet för den fantastiska Ted Lasso och Foundation, den senaste serien som lagts till på plattformen. Sci-fi-showen är baserad på romanerna av Isaac Asimov och har Jared Harris (Tjernobyl, Mad Men) och Lee Pace (The Hobbit, Guardians of the Galaxy) i huvudrollerna.

Tyvärr är inte alla LG TV-apparater mellan 2016 och 2021 kompatibla. Det finns till exempel ingen Apple TV+-app på LG OLED E6 . Vi vet eftersom det är en TV vi använder regelbundet.