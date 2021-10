Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Med början i slutet av oktober 2021 lanserar LG en funktion som gör det möjligt för alla dess 2020 och 2021 4K och 8K Smart TV att automatiskt växla till filmskaparläge när de tittar på Prime Video- innehåll.

LG, i ett uttalande till Pocket-lint, sa: "Filmmaker Mode har utformats för att bevara innehållsskaparens visuella avsikt och föra tittarupplevelsen i hemmet så nära som möjligt den för en verklig biopremiär."

Vad Filmmaker-läget faktiskt gör är att stänga av bildbehandlingsfunktionerna som är aktiverade som standard på de flesta moderna smarta TV-apparater. Medan vissa gillar utseendet på rörelseutjämningen och bildskärpningen, tycker andra att det försämrar tittarupplevelsen, särskilt när man tittar på film.

Amazons Prime Video är värd för ett stort urval av filmer och serier, inklusive en del fantastiskt originalinnehåll som The Marvelous Mrs. Maisel, The Boys, The Tomorrow War och den efterlängtade kommande serien The Wheel of Time.

LG:s utbud av UHD-TV: er är hem för en rad funktioner som Dolby Vision IQ , som justerar bildinställningar baserat på innehållsgenre och omgivande ljusförhållanden, och Dolby Atmos som möjliggör detaljerat rumsligt surroundljud.

Om du tycker att du tycker om det bearbetade utseendet för TV-sändningar men föredrar det för filmer och serier av hög kvalitet, kommer du utan tvekan att välkomna denna nya förmåga med öppna armar.