Reklamfilmerna i brittisk TV kan bli längre och mer frekventa

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - TV-reklam i Storbritannien kan bli mer omfattande enligt nya riktlinjer. Reklampauserna kan också bli längre.

Landets tillsynsmyndighet för kommunikation undersöker om man ska ändra de nuvarande reglerna som begränsar längden och frekvensen av tv-reklam.

För närvarande måste ITV, Channel 4 och Channel 5 se till att det i genomsnitt inte visas mer än sju minuter reklam per timme på deras viktigaste markbundna kanaler. Detta innefattar högst åtta minuter per timme under högsäsong (kl. 20.00-23.00 och kl. 07.00-9.00).

Andra reklamfinansierade kanaler är begränsade till nio minuter per timme.

Man överväger att ändra bestämmelserna för att hjälpa till att "stödja traditionella programföretag", särskilt i en tid av videostreamingtjänster.

"Vi tittar också på de regler som fastställer frekvensen och längden på reklam i TV-sändningar", skriver Ofcom i sin rapport om public service-utsändningar (via BBC).

"Dessa regler är komplexa, med begränsningar för public service-bolag som är strängare än de regler som gäller för kommersiella bolag.

"Vi har haft inledande diskussioner med intressenter och vi förväntar oss att kunna beskriva våra nästa steg senare i sommar."

Regleringsändringarna kommer troligen bara att påverka ITV:s huvudkanal. Channel 4 och Channel 5.

Skriva av Rik Henderson.