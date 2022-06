Så här ser du Tour de France 2022 i Storbritannien och USA

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Tour de France 2022 inleds den 1 juli och fortsätter i 21 etapper med avslutning den 24 juli.

I år kommer cyklisterna att starta i Danmark och sluta på Champs-Elysees i Paris.

De kommer att möta slitsamma bergsklättringar i de franska Alperna, kullerstenar i norra Frankrike och höghastighetsavfarter med hårnålssvängar.

Vi är övertygade om att du inte vill missa en enda minut av det som händer, så här kan du se hur du kan lyssna.

Alla 21 etapper kommer att sändas live i Storbritannien på Eurosport, Discovery+, GCN+ och ITV.

Eurosport kommer att ha en omfattande bevakning av hela evenemanget och ingår i de flesta digital-tv-paket utan extra kostnad.

ITV4 kommer att visa daglig direktsändning och höjdpunkter på kvällen. ITV4 är gratis i alla digital-tv-paket.

Om du föredrar att strömma online ger ITV-hubben fri tillgång, så länge du har en tv-licens och är bosatt i Storbritannien.

Om du vill se hela programmet utan avbrott kan du dock kolla in Eurosport Player, Discovery+ eller GCN+. Dessa alternativ kostar dig 6,99 pund per månad eller 39,99 pund per år.

Eurosport Player finns också som ett tillägg till din prenumeration på Amazon Prime Video för 6,99 pund per månad.

I USA (och Kanada) kommer NBC att sända Tour de France varje dag, med direktsändning tillsammans med höjdpunkter och on-demand-alternativ.

Om du vill titta på nätet kan du göra det via Peacock Premium som erbjuder fullständig direktsändning för 4,99 dollar i månaden, med reklamfri sändning för ytterligare 5 dollar i månaden.

Du kan också använda en VPN för att titta på ITV Hub om du befinner dig utanför Storbritannien, oavsett om du är i USA eller någon annanstans. På så sätt kan du ta del av allt som händer som om du vore i Storbritannien, men du behöver en giltig TV-licens samt ett ITV-konto med ett brittiskt postnummer, så det är inte riktigt så enkelt som det först verkar.

Skriva av Luke Baker.