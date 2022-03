Vad är ITVX? ITV:s nya streamingtjänst förklarade

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det brittiska TV- bolaget ITV kommer att avveckla sin on-demand- och catch-up-tjänst ITV Hub senare under 2022. Det kommer att vara ITVX - en ny streamingtjänst med mer innehåll, ett fräscht nytt utseende och, förhoppningsvis, bättre bildkvalitet.

Här är allt du behöver veta om det.

ITVX kommer att bli den nya streamingtjänsten från det brittiska TV-bolaget ITV.

Den kommer att finnas tillgänglig senare i år (2022) och kommer att vara den "första integrerade reklam- och prenumerationsfinansierade" plattformen i Storbritannien.

Det kommer att inkludera catch-up TV-program från ITV-kanaler, ungefär som den befintliga ITV Hub, men kommer också att debutera nytt, exklusivt innehåll som kommer att finnas tillgängligt först på ITVX innan det går till linjär TV många månader senare. Dessutom kommer det också att ge full tillgång till brittiska TV-box-apparater från ITV delägda Britbox för prenumeranter, och alla avsnitt av ITV-dramer kommer att vara tillgängliga att binge så snart de har premiär på marksänd TV.

ITVX kommer att erbjuda två medlemsnivåer - en betald och en gratis.

Gratis ITX-medlemskap ger tillgång till "tusentals timmars innehåll", som kommer med reklam. Detta inkluderar nya shower som kommer att debutera på tjänsten först.

En betald prenumerationsnivå kommer att presentera allt innehåll fritt från reklam. Det kommer också att ge tillgång till mycket mer innehåll, inklusive "partnerinnehåll" och Britbox .

Den exakta månatliga prenumerationsavgiften är ännu inte avslöjad.

ITV planerar att erbjuda många fler timmar med innehåll på ITVX än på sin befintliga ITV Hub-tjänst. ITV Hub är hem för cirka 4 000 timmars innehåll medan ITVX sägs lanseras med cirka 15 000 timmar.

Detta inkluderar "en mängd dramer" som kommer att strömma "först och gratis" på ITVX innan de kommer till marksänd TV "sex till nio månader senare" .

En av dem kommer att vara A Spy Among Friends, med Mare of Easttowns Guy Pierce och Billions Damian Lewis i huvudrollerna.

Helena Bonham Carter-stjärnan, Nolly, är en annan. Med Confessions of Frannie Langton med Karla-Simone Spence, The Little Birds featuring Lenny Henry och Litvinenko med David Tennant bekräftade också.

Originalkomedi- och dokumentärprogram kommer också att debutera på plattformen, såväl som liveströmmar av stora evenemang, inklusive det kommande fotbolls-VM.

Amerikanska TV-program och storfilmer planeras också för tjänsten.

Nya kommer också att vara temakanaler - så kallade snabba kanaler. Dessa kommer att vara popup-kanaler exklusiva för ITVX och baseras på tittarpreferenser och popularitet.

Mer än 20 snabba kanaler kommer att finnas tillgängliga vid lanseringen, inklusive Hell's Kitchen US, True Crime och 90s Favorites.

Det föreslås att ITVX helt kommer att ersätta ITV Hub när den lanseras senare i år.

ITVX kommer att bli "det nya strömmande hemmet för ITV", säger sändaren.

ITV kommer att fortsätta sin satsning på Britbox – tjänsten som de äger tillsammans med BBC. Faktum är att Britbox-åtkomst utgör en betydande del av ITVX-prenumerationstjänsten.

Vi har ännu inte sett en definitiv lista över enheter där ITVX kommer att fungera. Det är dock en bra satsning att appen kommer att ersätta den nuvarande ITV Hub helt, så den kan vara tillgänglig på alla enheter som redan har tillgång till ITV Hub.

Det inkluderar iOS-enheter som kör iOS 12 eller senare, Android-enheter som kör Android 5.0 eller senare och följande anslutna TV-enheter:

Samsung TV (2012 och senare)

Apple TV

Nu TV-spelare

Amazon Fire TV

Roku-spelare

FreeSat (observera att Panasonic TV 2015 och tidigare med inbyggd FreeSat inte längre stöds)

YouView (BT & Talk Talk)

YouView-kompatibel Sony TV

Freeview Spela

Virgin V6 Box

Du kan ta reda på mer på ITVX och registrera dig för varningar på dess dedikerade webbplats här .

Skriva av Rik Henderson.