Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Hisense har meddelat sina Black Friday- erbjudanden i Storbritannien tidigt, med upp till £250 rabatt på sina senaste 4K HDR-TV-apparater.

Det inkluderar uppsättningar med stor skärm från bara £299.

Det finns rabatter över hela det exklusiva Hisense A7G-sortimentet, till exempel, med modeller i alla skärmstorlekar - 43-, 50-, 55-, 58-, 65- och till och med 75-tum tillgängliga.

Den har Quantum Dot-teknik, Dolby Vision och en 178-graders betraktningsvinkel.

The Hisense A6G series TVs are also available with very healthy discounts.

Available in 43-, 50- and 75-inch screen sizes, it too supports Dolby Vision, while DTS Virtual: X audio decoding presents a clearer surround sound experience by picking out dialogue against background noise. It also comes with Alexa and Google Assistant support for voice control.

The Hisense A6G series TVs are also available with very healthy discounts.

Available in 43-, 50- and 75-inch screen sizes, it too supports Dolby Vision, while DTS Virtual: X audio decoding presents a clearer surround sound experience by picking out dialogue against background noise. It also comes with Alexa and Google Assistant support for voice control.

Få Hisense 50A6GTUK för under £380 50A6GTUK är en fantastisk 50-tums 4K HDR-TV som är ännu bättre under den tidiga Black Friday-försäljningen för bara £399 £379. Visa erbjudande

The last Hisense 4K HDR series in the sales is the A7100F.

It features built-in Alexa support, so you don't need a separate Echo device nearby. You also get DTS Studio Sound and, like its stablemates, Freeview Play so you can rewind back in the EPG to instantly catch-up with shows you've missed.

The A7100F range comes in 43-, 50- and 58-inch screen sizes.

The last Hisense 4K HDR series in the sales is the A7100F.

It features built-in Alexa support, so you don't need a separate Echo device nearby. You also get DTS Studio Sound and, like its stablemates, Freeview Play so you can rewind back in the EPG to instantly catch-up with shows you've missed.

The A7100F range comes in 43-, 50- and 58-inch screen sizes.

Hisense 43A7100FTUK tillgänglig för bara £299 Denna 43-tummare är mycket värdefull, särskilt som den har Alexa inbyggd och DTS Studio Sound. 4K HDR-TV:n är tillgänglig nu för bara £349 £299. Visa erbjudande

You can check out all the Hisense early Black Friday deals on Currys.co.uk.

You can check out all the Hisense early Black Friday deals on Currys.co.uk.