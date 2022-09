Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Transformers har sitt eget filmuniversum. Det omfattar sex actionfilmer som har genererat över 4,8 miljarder dollar i biljettkassan världen över.

Transformers-serien bygger på en mycket framgångsrik serie förvandlingsleksaker som Hasbro lanserade 1984. Den gav upphov till flera animerade serier och filmer, men den här guiden fokuserar enbart på de moderna live-actionfilmerna. De följer den historia som ligger bakom leksakerna och de animerade serierna och serietidningarna och fokuserar på två grupper av robotar - Autobots och Decepticons - som anländer till jorden efter att deras hemplanet Cybertron har förstörts.

Transformers-universumet kommer att utvidgas ytterligare en gång med Transformers: Rise of the Beasts, som kommer att ha premiär 2023. Ron Perlman kommer att spela Optimus Primal, en Transformer som förvandlas till en Guerilla i stället för en bil. Innan du ser den nya filmen är det värt att ta del av de tidigare Transformers-filmerna. Det är viktigt att notera att de inte är i kronologisk ordning. Den senaste filmen i serien, Bumblebee från 2018, är faktiskt den första filmen kronologiskt sett.

Vi har ordnat Transformers-filmerna i den ordning som händelserna inträffar - snarare än i releasedatum. Men om du vill titta på filmerna efter när de gick upp på biograferna har vi inkluderat det också.

Så här ser du Transformers-filmerna i kronologisk ordning

DET KAN FINNAS SPOILERS NEDAN. Hoppa till botten av den här guiden för att få en punktformad, översiktlig version som är fri från spoilers.

Bumblebee (2018)

Regissör: Travis Knight

Travis Knight Manus: Christina Hodson

Christina Hodson Medverkande: Hailey Steinfeld, John Cena

Hailey Steinfeld, John Cena Baserat på: Transformers av Hasbro

Transformers av Hasbro Produktionsbolag: Allspark Pictures: Allspark Pictures

Allspark Pictures: Allspark Pictures Distributör: Paramount Pictures

Paramount Pictures Löptid: 114 minuter

114 minuter Biljettförsäljning: 468 miljoner dollar

468 miljoner dollar Var du kan streama: Amazon Prime Video

Den senaste Transformers-filmen är den första du bör se i serien, eftersom den förklarar Transformers ankomst till jorden - och mer specifikt fungerar den som en ursprungshistoria för Bumblebee. Detta är den enda filmen i Transformers-filmserien som inte regisserats av Michael Bay, även om han fungerade som producent.

Bumblebee utspelar sig 1987 och har Hailee Steinfeld i huvudrollen som Charlie, en tonåring som hanterar sin fars död. Hon upptäcker en sönderslagen gul Volkswagen Beetle på en bilskrot och får snart veta att den gamla bilen i själva verket är en skadad gul Transformer som heter Bumblebee (Dylan Brien).

Transformers (2007)

Regissör: Michael Bay:.

Michael Bay:. Manus: Roberto Orci, Alex Kurtzman

Roberto Orci, Alex Kurtzman Huvudrollsinnehavare: Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Baserat på: Transformers av Hasbro

Produktionsbolag: Film: DreamWorks Pictures, Hasbro

Film: DreamWorks Pictures, Hasbro Distributör: Paramount Pictures

Löptid: Längd: 143 minuter

Införsäljning: 709 miljoner dollar

miljoner Var du kan streama: Amazon Prime Video

Transformers är den första filmen i serien, men den utspelar sig i modern tid (2007) och har Shia Lebouf i huvudrollen som Sam Witwicky. Han är en tonåring som letar efter sin första bil. Lyckligtvis för honom är en gammal Camaro han köper en Transformer känd som Bumblebee, och Bumblebee hjälper Sam att få den tjej han alltid velat ha. Det är Mikaela Banes, spelad av Megan Fox.

De tre blir indragna i ett krig om ett föremål som kallas All Spark. Autobots, ledda av Optimus Prime, vill ha All Spark för att återuppbygga sin hemplanet Cybertron. Samtidigt är Decepticons Autobots svurna fiender, och de vill använda All Spark för att skapa en ny armé av transformatorer från jordens maskiner för att besegra Autobots.

Den första Transformers-filmen regisserades av Michael Bay. Han skulle fortsätta att regissera de fyra följande Transformers-filmerna. Ytterligare en intressant notering: Peter Cullen, som gjorde röst åt Optimus Prime i den animerade serien Transformers, återvände för att göra röst åt Optimus Prime i live-action-filmerna.

Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Regissör: Michael Bay:.

Michael Bay:. Manus: Ehren Kruger, Roberto Orci

Ehren Kruger, Roberto Orci Huvudrollsinnehavare: Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Baserat på: Transformers av Hasbro

Transformers av Hasbro Produktionsbolag: Film: DreamWorks Pictures, Hasbro

Film: DreamWorks Pictures, Hasbro Distributör: Paramount Pictures

Paramount Pictures Löptid: 149 minuter

149 minuter Biljettförsäljning: 836 miljoner dollar

836 miljoner dollar Var kan du streama: Amazon Prime Video

Shia Lebouf och Megan Fox återupptog sina roller och återvände för att spela huvudrollen i en uppföljare till Transformers-filmen regisserad av Michael Bay. Den utspelar sig två år efter originalet. Sam har haft visioner sedan han höll en skärva av All Spark i den förra filmen. Samtidigt tror den ursprungliga Decepticon - The Fallen - att Sams kan leda vägen till att hitta en helt ny energikälla.

Transformers: Mörkare av månen (2011)

Regissör: Michael Bay:.

Michael Bay:. Manus: Ehren Kruger

Ehren Kruger Huvudrollsinnehavare: Shia LaBeouf, Josh Duhamel

Shia LaBeouf, Josh Duhamel Baserat på: Transformers av Hasbro

Transformers av Hasbro Produktionsbolag: Hasbro

Hasbro Distributör: Paramount Pictures

Paramount Pictures Speltid: 154 minuter

154 minuter Införsäljning: 1,1 miljarder dollar

1,1 miljarder dollar Var du kan streama: Amazon Prime Video

Dark of the Moon utspelar sig fyra år efter att Autobots besegrade Fallen. Sam Witwicky arbetar inte längre med Autobots och kämpar för att hitta ett arbete, medan Optimus och resten av gänget arbetar med den amerikanska regeringen för att stoppa Decepticons attacker.

Men när Autobots får reda på att ett Cybertron-skepp kraschlandade på månen i början av 1960-talet är det upp till Sam att berätta sanningen för dem (och det är viktigt innan Bedragarna kan inleda ett förödande angrepp på jorden).

Transformers: Age of Extinction (2014)

Regissör: Michael Bay:.

Michael Bay:. Manus: Ehren Kruger

Ehren Kruger Huvudrollsinnehavare: Mark Wahlberg, Stanley Tucci

Mark Wahlberg, Stanley Tucci Baserat på: Transformers av Hasbro

Transformers av Hasbro Produktionsbolag: Hasbro

Hasbro Distributör: Paramount Pictures

Paramount Pictures Löptid: 165 minuter

165 minuter Biljettförsäljning: 1,1 miljarder dollar

1,1 miljarder dollar Var du kan streama: Amazon Prime Video

Age of Extinction börjar med Transformers som lever som laglösa - efter händelserna i Dark of the Moon. Optimus Prime är extremt skadad och lever i Mexico City, där han upptäcks av Cade Yeager (Mark Wahlberg) och hans dotter Tessa (Nicola Peltz).

När Cade och hans dotter nästan mördas för att de hjälper Optimus har de inget annat val än att hjälpa Autobots att lösa ett mysterium som går tillbaka till dinosauriernas utdöende.

Transformers: The Last Knight (2017)

Regissör: Michael Bay:.

Michael Bay:. Manus: Art Marcum

Art Marcum Huvudrollsinnehavare: Mark Wahlberg, Josh Duhamel

Baserat på: Transformers av Hasbro

Produktionsbolag: Paramount Pictures, Hasbro

Paramount Pictures, Hasbro Distributör: Paramount Pictures

Löptid: 1: Längd: 149 minuter

Biljettförsäljning: 605 miljoner dollar

miljoner Var du kan streama: Amazon Prime Video

Eftersom de tidigare filmerna berörde Transformers inblandning i pyramiderna, månlandningen och dinosauriernas utdöende kan man undra vart nästa film tar vägen. Tja, nästa steg är Stonehenge och kung Arthurs hov.

Den amerikanska regeringen är ute efter Autobots och går till och med så långt att de har en särskild specialstyrka för att jaga dem. Cade Yeager gömmer många av dem på sin skrothög. Snart upptäcker han att en grupp Transformers i ett avlägset förflutet gav Merlin en stav för att hjälpa kung Arthur. Den staven kan tömma jorden på energi via Stonehenge. Nu måste Cade samarbeta med de återstående Autobots för att hitta staven innan regeringen eller Megatron gör det.

Transformers: (2023)

Regissör: Steven Caple Jr.

Steven Caple Jr. Manuskript: Joby Harold

Joby Harold Medverkande: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman

Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman Baserat på: Transformers av Hasbro

Transformers av Hasbro Produktionsbolag: Paramount Pictures

Paramount Pictures Distributör: Paramount Pictures Paramount Pictures

Paramount Pictures Var kan man streama: Släpps 2023

Nästa film i Transformers-universumet kommer nästa år, och fans av serien Beast Wars: Transformers från slutet av 1990-talet bör vara förväntansfulla. Filmen förväntas nämligen innehålla de Transformers som förvandlas till djur i stället för bilar och flygplan.

Med det sagt är det tänkt att både Optimus Prime och Megatron ska återvända till filmen. Ron Perlman kommer att ansluta sig till rollistan som Optimus Primal, ledaren för Maximals som förvandlas till en gorilla.

Anthony Ramos och Dominique Fishback ska också spela huvudrollerna i den kommande filmen. Steven Caple Jr kommer att regissera.

