(Pocket-lint) - Tänk om du kunde få gratis tv-strömningskanaler utan att behöva ladda ner en app eller registrera dig för en ny tjänst. Om du har en Google TV-enhet har du tur.

9to5Google tittade på den senaste versionen av lanseringsappen för Android TV och upptäckte att dess kod innehåller omnämnanden om att streamingplattformen Google TV (som tidigare hette Android TV) får gratis, reklamfinansierade kanaler och direktsända tv-kanaler. Enligt texten kommer en första uppsättning på 50 kanaler att rullas ut. Du kommer inte att behöva ladda ner en separat app för att få tillgång till dessa kanaler, som beskrivs som "Google TV-kanaler" i lanseringsappen.

Enligt en beskrivning i appen ska det finnas en mängd "nyheter, sport, filmer och shower". Läckan innehöll även en grafik som visar 30 av de kommande kanalerna. Dessa kanaler är följande:

ABC News Live

America's Test Kitchen

Amerikanska klassiker

The Asylum

Battery Pop

CBC News

ChiveTV

Deal or No Deal

Skilsmässodomstolen

Dry Bar Comedy

FailArmy

Filmrise gratis filmer

Hallmark-filmer med mera

Det är showtime på Apollo!

Kevin Hart's LOL! Network

Love Nature

Maverick Black Cinema

MooviMex

Nature Vision

NBC News Now

Newsmax TV

Nosey

The Pet Collective (Husdjurskollektivet)

Power Nation

Reelz

Teletubbies

Today All Day

Toon Goggles

USA Today

World Poker TourWu Tang Collection TV

Xumo Crime TV

Xumo-filmer

Xumo Westerns

Dessa "Google TV-kanaler" innehåller det vanliga utbudet av gratis kanaler som streamas via internet, t.ex. ABC News Live, NBC News Now och USA Today. Men det finns också en del slumpmässiga program som Divorce Court och Deal or no Deal. Personligen är en av de mer intressanta kanalerna Hallmark Movies. Det kommer att bli roligt under julhelgen om Hallmark fyller kanalen med alla sina nya, fåniga julspecialer.

Gratis TV är gratis TV. Google har lyckats få till stånd avtal med en hel del välkända kanaler och varumärken. Men låt oss komma ihåg att Samsungs TV Plus-plattform har över 200 gratiskanaler och LG:s Channels-plattform har över 175. Dessutom finns många av de nya Google TV-kanalerna redan tillgängliga på konkurrerande gratis eller billiga plattformar för strömmande tv, inklusive Pluto TV, Philo och Sling TV.

