Profiler kommer äntligen till Google TV: Så här ställer du in dem

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google har meddelat att man är redo att börja införa profiler på Google TV.

Profiler kommer att göra det möjligt för olika användare att logga in med sitt Google-konto, få personliga rekommendationer och låta Google skräddarsy sina rekommendationer för varje individ.

Det innebär att pappa i ett typiskt familjehem till exempel inte kommer att få sina rekommendationer snedvridna av program som barnen tittar på.

När vi granskade Chromecast med Google TV var detta en av våra kritiska punkter och ett tydligt minus jämfört med Roku eller Amazons Fire TV-enheter.

Men Google verkar gå längre med dessa profiler, eftersom de är kopplade till ett Google-konto, snarare än att bara vara en underavdelning.

Om du ställer in en vuxenprofil kommer befintliga appar och inloggningar fortfarande att användas, så du behöver inte logga in på Netflix med varje profil du ställer in - även om barnprofiler hanteras något annorlunda.

Utöver det kommer du att märka att de flesta tjänster sedan har sina egna profiler ändå, så du kanske upptäcker att du öppnar din profil på Google TV och sedan återigen måste öppna din profil på Netflix eller vilken tjänst du än tittar på.

Google säger att uppdateringen rullar ut från och med den 23 maj 2022 och bör komma inom de närmaste veckorna.

Det är enkelt att lägga till en profil på Google TV, följ bara stegen nedan.

Från startskärmen på Google TV väljer du profilbilden uppe till höger. Välj ditt namn +Add account (Lägg till konto). Logga in på det Google-konto som du vill lägga till. Välj de tjänster du vill ha i din profil.

Så är det! Du får sedan en profilsida när du startar enheten, så att du kan välja rätt profil när du tittar i en Google TV.

Skriva av Chris Hall.