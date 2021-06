Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - YouTube TV har tyst introducerat ett nytt tilläggspaket som heter 4K Plus . Den erbjuder två allmänt förväntade funktioner: 4K-uppspelning och nedladdningar offline. Men det är inte gratis.

Live TV-tjänsten samlar dem under 4K Plus, som är tillgängligt nu, för 19,99 dollar extra per månad. Det är förutom den vanliga $ 64,99 YouTube TV- prenumerationen, vilket innebär att den totala kostnaden för din plan kan vara så mycket som $ 85 om du vill titta på i 4K och ladda ner innehåll för offlinevisning. Den goda nyheten är att Google erbjuder en gratis testperiod på en månad till 4K Plus. Och om du registrerar dig tidigt kan du få tilläggspaketet för 9,99 USD per månad för det första året.

Så som en del av lanseringskampanjen tittar du på en räkning på 75 $ per månad. När erbjudandet löper ut kommer du att stöta på hela priset, men du kan avbryta.

Varför skulle du få 4K Plus? Tja, offline nedladdningar är en stor dragning. Allt som spelats in på ditt DVR-moln från baskanalpaketet kan laddas ner till YouTube TVs mobilapp, och det bör inte finnas några kanal- eller innehållsbegränsningar heller. När det gäller 4K-innehåll finns det ett brett urval tillgängligt nu, men Google hävdar också att 4K Plus-prenumeranter kan "titta på stora sportevenemang i sommar i 4K, plus liveinnehåll från nätverk som NBC, sporter som collegefotboll och basket senare i år ".

Mer högupplöst innehåll på begäran kommer också från FX, Discovery Networks, Tastemade och mer. Du kan söka i “4K” för att se alla 4K-program.

Det finns ytterligare en fördel till 4K Plus: "Obegränsade" samtidiga strömmar för alla enheter i ditt hem-Wi-Fi-nätverk. Det är vanligtvis begränsat till tre strömmar.

Slutligen, tillsammans med lanseringen av 4K Plus, lovade Google YouTube TV att få stöd för Dolby 5.1-surroundljud. Det kommer snart att "välja enheter".

Skriva av Maggie Tillman.