Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - PBS America-spelaren finns nu tillgänglig i Storbritannien som en del av Freeview Play-utbudet av gratis beställ-tv-tjänster.

Den är för närvarande tillgänglig på alla TV-apparater och enheter med Freeview Play-aktivering och erbjuder dokumentär-, fakta- och konstprogram som kan streamas.

Det inkluderar innehåll som Frontline och de många serierna om amerikansk historia av den kända filmskaparen Ken Burns.

"Vi är mycket glada över att vara PBS Americas lanseringspartner i Storbritannien", säger Deep Halder, kommersiell chef för Freeview Play.

"Vi har nu elva on-demand-spelare med över 95 procent av Storbritanniens mest sedda program, tillsammans med nya exklusiva titlar, allt gratis. Det har aldrig funnits en bättre tid att bli en tittare av Freeview Play."

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Freeview Play ger också tillgång till on demand- och catch-up-innehåll via BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5, UKTV Play, CBS Catchup Channels UK, Legend, STV Player, POP Player och BBC Sounds. Du kan klicka dig bakåt i Freeviews elektroniska programguide på din TV och starta program som du kanske har missat.

Alternativt kan du hitta tjänsterna via gränssnittet Explore Freeview Play på kanal 100.

Den är tillgänglig på många digital-TV-apparater och set-top-boxar med fri sändning i Storbritannien. Du kan kontrollera om din enhet finns med i tillverkarförteckningen i Freeviews produktlista.

Skriva av Rik Henderson.