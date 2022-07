Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Appen Explore Freeview Play för smarta tv-apparater har uppdaterats med ett nytt utseende, en ny avdelning för boxar och utökade rekommendationsgenrer.

Det finns nu också möjlighet att sammanställa önskelistor i ett nytt område My Shows.

Den nya designen byter ut den vita bakgrunden mot ett mörkare tema och bilderna har utökats för att visa upp innehållet mer.

Ett särskilt avsnitt för boxar har lagts till och kan nås via menyraden högst upp på skärmen. Där hittar du hela serier som du kan titta på från alla Freeviews partner, inklusive BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 och UKTV Play. Genom att samla boxarna på samma ställe blir det lättare att hitta de serier och säsonger du vill titta på utan att behöva gå in i varje enskild app.

Freeviews sök- och rekommendationsverktyg har också förbättrats i Explore Freeview Play. Du får nu rekommenderade program inom flera ytterligare genrer, bland annat mat, musik och konst, vetenskap och natur samt historia. De läggs till den befintliga rekommendationsuppställningen inom komedi, drama, underhållning osv.

"Vi utvecklas kontinuerligt och lägger till nya kostnadsfria funktioner så att vi kan erbjuda konsumenterna ett utmärkt värde", säger Owen Jenkinson från Freeview Play.

Explore Freeview Play är lätt åtkomligt via kanal 100 på smarta tv-apparater med Freeview Play-aktivering.

Skriva av Rik Henderson.