EE Pocket-lint Awards 2022: Årets streamingtjänst för tv

(Pocket-lint) - Plattformar för underhållningsstreaming fortsätter att växa från klarhet till klarhet, och det finns nu fler alternativ än någonsin för att streama det senaste och bästa innehållet direkt till din TV, bärbara dator eller smartphone.

Det är en mycket omtvistad kategori med många utmärkta alternativ som slåss om förstaplatsen.

Det finns mycket att ta hänsyn till, inte bara när det gäller kvaliteten på det exklusiva innehåll som produceras för dessa tjänster, utan också när det gäller användarupplevelsen och kvaliteten på streamingen.

Men vid våra årliga EE Pocket-Lint Awards kan det bara finnas en mästare. Här är resultaten för 2022.

Årets streamingtjänst för tv: Disney+

Disney+ har inte funnits lika länge som några av de andra kandidaterna, men på relativt kort tid har plattformen cementerat sig själv som en obligatorisk prenumeration för fans av nästan alla genrer. Detta gäller särskilt för Marvel-älskare, Star Wars-fans och naturligtvis Disney-fanatiker.

Med några av de bästa originalprogrammen som finns, varav de flesta är tillgängliga i 4K med Dolby Vision och Dolby Atmos, levererar Disney+ utmärkt innehåll med utmärkt kvalitet.

Vare sig du föredrar Star Wars Andors grymma rymdäventyr, Chip 'n' Dale Rescue Rangers komiska nostalgi eller Marvels Moon Knight, finns det verkligen något för alla på Disney+.

Mycket lovordat: Netflix

Det finns en anledning till att Netflix är en av de mest populära streamingtjänsterna, och det är inte för att det är en av de äldsta, utan för att de konsekvent levererar några av de bästa originalprogrammen.

Under 2022 fick vi se Stranger Things fortsätta att ta världen med storm, den fantastiska avslutningen på Ozark och äntligen få återuppta kultfavoriten Russian Doll - för att bara nämna några program i en absolut fullspäckad lista.

Netflix lanserade också sin nya annonsfinansierade nivå i år och erbjuder ett billigare alternativ för att utöka sin redan massiva publik.

De bästa av de övriga

Även om Disney+ tog vår förstaplats och Netflix kom på andra plats, så gav våra andra nominerade fortfarande mycket till bordet 2022. Amazon Prime Video fortsatte att leverera utmärkta originalserier som Lord of the Rings: The Rings of Power och The Boys. Apple TV+ gav oss hits som Severance och Ted Lasso. BBC iPlayer gav oss 4K HDR-program utan behov av en prenumeration. Och slutligen gav Now oss Sky Originals och HBO-hits som House of the Dragon.

Vad är Pocket-lint Awards?

EE Pocket-lint Awards äger rum varje år för att hylla det bästa inom teknik från de senaste 12 månaderna. Produkterna måste granskas fullständigt av Pocket-lint-teamet för att komma i fråga för utmärkelserna, och bedömningen sker i slutet av året. Genom en process med lång- och kortlistning bedömer panelen av expertdomare enheterna för att utse den totala vinnaren och en mycket lovordad tvåa.

Pocket-lint Awards arrangerades för 19:e gången 2022.

