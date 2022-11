Strömma Guardians of the Galaxy Holiday Special på Disney+ nu

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Du hade inte Kevin Bacon som den du förväntade dig att han skulle ansluta sig till Marvel Cinematic Universe härnäst, men nu är vi här - och en ny julspecial är född.

Precis när du trodde att Wakanda Forever var årets stora Marvel-släpp får vi en nykomling som blåser den ur vattnet. Den här korta(ish) filmen pågår i mindre än 50 minuter på Disney+, men i den får vi se stjärnorna i Guardians of the Galaxy när de försöker göra Star-Lords perfekta jul. Och av någon anledning innebär det att de ska kidnappa Kevin Bacon.

Stanna bara kvar med mig här, det finns en anledning. Det finns troligtvis en anledning.

Huvudfokus för det hela är två karaktärer som vi alla älskar men som aldrig riktigt får den tid på skärmen som de förtjänar. Självklart är det Drax och Mantis, där paret utgör en ganska komisk duo. Det är så långt som beskrivningen av det hela kommer att gå här eftersom, ärligt talat, att diskutera det mer skulle riskera att förstöra vad som kan sluta med att bli en jultradition för många.

Föreställ dig en värld där vi alla tittar på National Lampoon's Christmas Vacation, Love Actually och Guardians of the Galaxy Holiday Special varje jul.

Det hade du säkert inte sett komma, eller hur? Du måste förstås ha en Disney+-prenumeration för att kunna titta på dem, men med så mycket bra material som kan streamas kan du inte göra fel.

Skriva av Oliver Haslam.