Disney+ är det nya hemmet för Doctor Who i USA och Europa

(Pocket-lint) - BBC och Disney samarbetar för framtida serier av Doctor Who, och Disney+ blir det nya hemvistet för kommande säsonger av serien utanför Storbritannien och Irland.

Detta inkluderar nästa säsong, med Ncuti Gatwa som Doktorn, som kommer att vara tillgänglig exklusivt på Disney+ i USA och Centraleuropa, och på BBC - inklusive iPlayer - i Storbritannien och Irland.

Den återkommande programledaren Russell T Davies hoppas att Disney+ kommer att hjälpa serien att nå en ny generation fans: "Jag älskar den här serien och det här är det bästa av två världar - med visionen och glädjen hos BBC och Disney+ kan vi tillsammans lansera TARDIS över hela planeten", säger han.

Doctor Who återkommer i november 2023 med tre specialavsnitt med David Tennant i huvudrollen som den fjortonde doktorn. Han återvänder till den roll han spelade från 2005 till 2010 (då han var den tionde doktorn) som en del av seriens 60-årsjubileum.

Han kommer sedan att regenerera till den femtonde doktorn, Gatwa, under den efterföljande julhelgen.

De som vill se hur Jodie Whittaker blev Tennant måste se det nyligen visade specialavsnittet The Power of the Doctor.

Skriva av Rik Henderson.