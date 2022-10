Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Hulu kommer snart att kosta 1 dollar mer för annonsplanen och 2 dollar mer för den annonsfria planen. Streamingjätten höjer priserna den 10 oktober. Om du vill säga upp eller ändra ditt abonnemang innan prishöjningen träder i kraft har Pocket-lint detaljerat beskrivit varje steg. Det är ganska okomplicerat och borde bara ta en minut att göra. Vi dyker också ner i Hulus prisändring.

Läs: Vad är Hulu Live TV och hur fungerar det?

Hur mycket kostar Hulu nu?

Från och med den 10 oktober 2022 kan du prenumerera på Hulu till följande priser:

Hulus pris för annonsplan: 7 ,99 dollar per månad (i stället för 6,99 dollar per månad).

,99 per månad (i stället för 6,99 dollar per månad). Hulus pris för annonsfria plan: 14 ,99dollar per månad (istället för 12,99 dollar per månad).

Priserna för Hulus paketerbjudanden som inkluderar ESPN+ och Disney+ går inte upp ännu, men Hulu har fler prisökningar planerade för senare i år.

Paketet med annonsfria Disney+, Hulu med annonser och ESPN+ kommer att kosta 14,99 dollar per månad (istället för 13,99 dollar per månad), medan priset för annonsfria Disney+, Hulu och ESPN+ förblir 19,99 dollar per månad. Disney lanserar också två nya billigare annonsplaner: 9,99 dollar per månad för Disney+ och Hulu och 12,99 dollar per månad för Disney+, Hulu och ESPN+. Kort sagt: Disney har utfärdat prishöjningar för alla sina tre streamingtjänster i år - även för Hulu med Live TV. Du kan se en hel genomgång av alla prisändringar i Pocket-lints guide.

Så här avbryter du en Hulu-prenumeration

Med Hulu kan du säga upp din prenumeration när som helst.



Om du faktureras via Hulu och vill säga upp din prenumeration, gå till din kontosida på en dator eller mobil webbläsare. Välj Avbryt under Din prenumeration. Du kan få alternativet att pausa din prenumeration - välj Fortsätt för att avbryta. När du har avbrutit ska statusen på din kontosida vara: "Din prenumeration kommer att avbrytas." Hulu kommer också att skicka ett bekräftelsemail. Du kommer att fortsätta att ha tillgång till Hulu fram till slutet av din aktuella faktureringscykel. Om du säger upp abonnemanget under en provperiod förlorar du tillgången till Hulu omedelbart.

Om du betalar för Hulu via en tredje part varierar dina steg för att säga upp din prenumeration. Det kan faktiskt hända att du måste kontakta faktureringspartnern direkt. Välj din tredjepartsfakturerare i följande lista för att komma till Hulus supportsidor för varje part för att få specifika instruktioner: Apple, Amazon, Comcast Xfinity, Disney, Roku, Spotify, T-Mobile och Verizon.

Hur man ändrar en Hulu-prenumerationsplan

Behöver du byta till Hulus billigare plan före prishöjningen? Inga problem. Du kan enkelt byta plan direkt från din kontosida på Hulu.com.

Om du faktureras direkt av Hulu loggar du in på din kontosida i en mobil eller webbläsare. Leta efter avsnittet Ditt abonnemang. Välj Hantera plan. Din nuvarande plan kommer att markeras i grönt. Om du vill byta till en annan plan växlar du den plan du vill ha från Av till På. Välj Granska ändringar för att bekräfta Du kan också hantera dina tillägg från avsnittet Prenumeration. Det är bara att växla dem på/av.

Om du betalar för Hulu via en tredje part kommer dina steg för att byta abonnemang att variera. Det kan faktiskt hända att du måste kontakta faktureringspartnern direkt. Välj din tredjepartsfakturerare i följande lista för att bli hänvisad till Hulus supportsidor för var och en av dem för att få specifika instruktioner: Apple, Amazon, Comcast Xfinity, Disney, Roku, Spotify, T-Mobile och Verizon.

Läs: Så här laddar du ner Hulu-program och filmer

