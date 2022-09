Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Secret Cinema har varit på gång ett tag nu - från ett blygsamt ursprung har listan över franchiseföretag som titanen för uppslukande evenemang nu har arbetat med bara blivit bättre och bättre.

Efter att redan ha erövrat Star Wars-universumet och knutit ihop det med Netflix via Stranger Things, tar deras senaste show i London med sig Marvel in i fållan. Vi begav oss till Guardians of the Galaxy: The Live Immersive Experience (dess fullständiga, ordrika titel) för att få en känsla av hur detta partnerskap har formats.

En helt ny värld

För dem som inte känner till konceptet erbjuder Secret Cinema dig chansen att fördjupa dig i en återskapande del av en fiktiv värld. Tidigare har det inneburit att man har gått runt i Star Wars Mos Eisley eller Blade Runners Los Angeles, sett sevärdheterna och interagerat med en skådespelare i karaktär.

I det här fallet kan man utforska ett par platser som Guardians of the Galaxy-fans känner till, alla inrymda i ett industriområde nära Wembley.

Allt är inomhus, men det har inte hindrat Secret Cinema-teamet från att trolla fram några imponerande utomvärldsliga sevärdheter, från rymdsnön i Contraxia till den glödande understaden Nowhere.

Det finns roliga skyltar överallt och en massa distraherande vrår och skrymslen att utforska om du är tillräckligt hängiven för att sniffa upp varje möjlig berättelse.

Med det sagt kan vi inte säga att världen lever upp till höjderna av Secret Cinemas arbete med Star Wars eller Blade Runner, till exempel - och det kan mycket väl bero på att den filmiska värld som Guardians befinner sig i, trots all sin popularitet, är en bit mindre levande i jämförelse.

Men även med denna invändning kommer du ändå att tycka att det är en riktigt engagerande plats att bara vara på i ett par timmar, och det underlättas av den ständigt entusiastiska skådespelarbesättningen.

Storyville

Secret Cinema har uppenbarligen förstått att det bästa sättet att engagera en hel publik i berättelsen om sin värld är att ge dem en central sak att samlas bakom.

Den här gången är det idén om att piratkopierande Ravager-klaner, som deltagarna var och en är en del av, måste slå sig samman mot den ondskefulla Collector. Detta "vi mot systemet"-schema är inte särskilt nytt i det här skedet, men det fungerar, så varför ändra på det?

Som alltid innebär detta att kvällens uppgift är att prata med alla i en tillräckligt bra kostym för att de förmodligen är skådespelare, för att ta reda på vad som händer och vilka åtgärder du kan delta i.

Under loppet av ett par timmar hjälpte vår grupp till att rädda och smuggla bort ett kidnappningsoffer, förhandlade fram en affär för en värdefull smuggelgodsbit, avslöjade ett hemlighetsfullt meddelande från Rocket själv och hade ändå tid att njuta av lite lugn och ro bort från trycket från huvudberättelsen.

De bästa Secret Cinema-upplevelserna gör att man undrar vad som fanns i det avspärrade rummet som man inte kom in i, eller uppför trappan som man inte lyckades klättra uppför, och Guardians of the Galaxy har verkligen den känslan av "jag skulle vilja göra om det här för att se vad som skulle vara annorlunda". Det är det vi kommer till filmerna för.

Med det sagt är själva berättelsen i sig inte precis Pulitzer-kvalitet, och saker och ting var bara lite röriga när det gällde att delta i viktiga story beats. Även om dessa är fint koreograferade blir de lite kaotiska när alla är pressade och försöker titta på, något som är svårt att undvika.

Saker och ting kommer till ett bra slut med en större scenografi som involverar Guardians som gör Guardians saker, även om vi på den noten var lite besvikna över att se Rocket och Groot åsidosatta - att hitta ett sätt att göra deras karaktärer med hjälp av praktiska effekter skulle ha varit något alldeles extra.

Scenografin är dock fortfarande upprepade gånger spännande, med detaljer som Yondus visselstyrda Yaka Arrow som glänser i sin verisimilitet.

Att se eller inte se

Efter sitt Stranger Things-experiment med kortare upplevelser där man hoppar över den del av formeln som handlar om att "sitta ner för att titta på en film" har Secret Cinema gjort detta till ett valfritt extra inslag i Guardians of the Galaxy.

Om du betalar fullt ut får du gå in i ett visningsrum för att titta på den andra filmen med några riktigt bra uppslukande ljuseffekter, men du kan också välja att bara delta i den uppslukande upplevelsen och sedan gå därifrån.

Vi tror att det skulle vara ett misstag, på det hela taget - att kunna sitta och se den värld du har utforskat i alla detaljer är ett bra sätt att förstärka det du gjorde under din tid i den, och även ett bra sätt att varva ner.

Återigen är vi dock lite besvikna över bristen på uppslukande extramaterial, utöver lite häftig belysning. Det verkar som om dagarna då skådespelarna mimade med i viktiga ögonblick eller slagsmål är över, och även om vissa kanske tyckte att dessa ögonblick var fåniga, älskade vi dem.

Det innebär att filmen känns mer avskild från upplevelsen, vilket kanske är en del av målet, men det är en utjämning av en rolig, finurlig kant som de äldre serierna erbjöd.

Men faktum är ändå att även när det blir större och större finns det fortfarande en unik alkemi på spel när man engagerar sig ordentligt i en kväll med Secret Cinema. Det är som att spela Dungeons and Dragons med en hel uppsättning, skådespelare och besättning som är där för att möjliggöra dina bedrifter, och det är precis lika roligt som det låter.

Skriva av Max Freeman-Mills.